https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734338782.html

В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок с Pfizer

В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок с Pfizer - РИА Новости, 26.05.2021

В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок с Pfizer

Количество летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T22:48

2021-05-26T22:48

2021-05-26T22:58

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

astrazeneca

в мире

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МОСКВА/ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Количество летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca, говорится в докладе шведско-британской фармацевтической компании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В московском представительстве компании РИА Новости подтвердили подлинность документа. "AstraZeneca подтверждает, что является автором данного документа. Данная информация не была предназначена для широкого распространения", - сказала представитель компании.В 12-страничном докладе AstraZeneca "Восстановление доверия к вакцинам от COVID-19 и улучшение сотрудничества между регуляторами, службами здравоохранения и фармацевтическими компаниями - призыв к действию" приводится статистика, согласно которой суммарное количество смертей на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти в три раза выше, чем у AstraZeneca.Согласно представленной таблице, во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на миллион примененных доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca. В Германии 29,9 и 6,5 соответственно, в Британии 20,7 и 24,2, в Норвегии 164,3 и 44,6, в Австрии 47,5 и 7,5, в Италии - 10,9 и 7,3 соответственно.При этом в Британии прививка от AstraZeneca применяется массово и является основной для ряда категорий пациентов. В Британии, по данным на 26 мая, одной дозой вакцины привито 72,9% совершеннолетнего населения, двумя - 44,8%.Несмотря на заявления властей европейских стран об опасности вакцины от AstraZeneca и отказа от ее применения, приведенная компанией статистика свидетельствует, что риск для тех, кто прививается препаратом от Pfizer, выше. Компания заявляет, что не только она страдает от поднятой шумихи - обвинения против ее вакцины также отражаются на доверии к прививкам других производителей и, соответственно, на желании людей вакцинироваться."Принятое в отношении одной вакцины решение (отказ от использования) может потенциально снизить доверие населения к другим вакцинам ... Недостаточно широкая вакцинация продлит пандемию", - говорится в документе.Также AstraZeneca напоминает, что британский регулятор и ученые неоднократно заявляли, что риск от заражения коронавирусом в значительной степени превышает риск серьезных побочных эффектов от прививки. Компания подтвердила, что готова к сотрудничеству с любыми научными структурами для того, чтобы при соблюдении режима полной прозрачности обеспечить безопасность вакцинации."Вакцинация необходима для снижения последствий пандемии COVID-19. Она уже продемонстрировала значительное сокращение госпитализаций в реанимационные отделения, обычных госпитализаций и смертей в тех странах, где вакцинационные программы реализуются достаточно широко", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734199620.html

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732703455.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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