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К Земле летят два потенциально опасных астероида
К Земле летят два потенциально опасных астероида - РИА Новости, 26.05.2021
К Земле летят два потенциально опасных астероида
Два крупных астероида приблизятся к Земле на достаточно близкое расстояние 27 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследования околоземных... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:18
2021-05-26T16:18
2021-05-26T18:20
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Два крупных астероида приблизятся к Земле на достаточно близкое расстояние 27 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА.По расчетам ученых, первый космический объект под названием 2021 JF1 по размеру больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке: от 94 до 210 метров в диаметре. Он движется со скоростью около 17 километров в секунду и пролетит рядом с Землей 27 мая.НАСА отнесла его к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".Второй астероид — 2021 КТ1 — летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров (можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже). Астрономы считают, что он приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от нее.Астероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html
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