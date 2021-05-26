https://ria.ru/20210526/asteroidy-1734217249.html

К Земле летят два потенциально опасных астероида

К Земле летят два потенциально опасных астероида - РИА Новости, 26.05.2021

К Земле летят два потенциально опасных астероида

Два крупных астероида приблизятся к Земле на достаточно близкое расстояние 27 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследования околоземных... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:18

2021-05-26T16:18

2021-05-26T18:20

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Два крупных астероида приблизятся к Земле на достаточно близкое расстояние 27 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА.По расчетам ученых, первый космический объект под названием 2021 JF1 по размеру больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке: от 94 до 210 метров в диаметре. Он движется со скоростью около 17 километров в секунду и пролетит рядом с Землей 27 мая.НАСА отнесла его к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".Второй астероид — 2021 КТ1 — летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров (можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже). Астрономы считают, что он приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от нее.Астероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.

https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html

https://ria.ru/20210331/meteorit-1603690216.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, наса, нью-йорк (город), париж