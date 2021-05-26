https://ria.ru/20210526/arest-1734302472.html

Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 26.05.2021

Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Басманный суд Москвы в среду продлил еще на месяц арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:48

2021-05-26T17:48

2021-05-26T17:57

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил еще на месяц арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.Таким образом, схиигумен Сергий (Николай Романов) останется под стражей до 21 июня.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html

https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), происшествия