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Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию
Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 26.05.2021
Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию
Басманный суд Москвы в среду продлил еще на месяц арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:48
2021-05-26T17:57
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил еще на месяц арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.Таким образом, схиигумен Сергий (Николай Романов) останется под стражей до 21 июня.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html
https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

17:48 26.05.2021 (обновлено: 17:57 26.05.2021)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
© Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил еще на месяц арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, схиигумен Сергий (Николай Романов) останется под стражей до 21 июня.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:40Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются на покаяние бывшего схимонаха Сергия
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейНовый Блок - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 21:02
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейСиловики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.
 
Среднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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