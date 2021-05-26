Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/arest-1733969342.html
Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали
Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали - РИА Новости, 26.05.2021
Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:18
2021-05-26T13:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу, сообщает СУ СК по региону.По данным управления, 21 мая к ним обратилась жительница города Кимры с заявлением об исчезновении своей 49-летней родственницы, которая с апреля не выходила на связь. Была установлена причастность к произошедшему ранее судимого мужчины - 39-летнего сожителя потерпевшей, который сознался в совершении убийства.Фигурант указал места, где скрыл части тела женщины. Отделом криминалистики регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками МЧС были организованы поисковые мероприятия с участием водолазной группы в акватории реки, в результате были обнаружены фрагменты тела погибшей."В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается.
https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия

Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали

13:18 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу, сообщает СУ СК по региону.
По данным управления, 21 мая к ним обратилась жительница города Кимры с заявлением об исчезновении своей 49-летней родственницы, которая с апреля не выходила на связь. Была установлена причастность к произошедшему ранее судимого мужчины - 39-летнего сожителя потерпевшей, который сознался в совершении убийства.
"Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что после 13 апреля 2021 года в ходе распития спиртных напитков в квартире города Кимры между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он задушил последнюю. Спустя две недели с целью сокрытия следов преступления мужчина ножом расчленил тело женщины, затем разложил части тела по мешкам и раскидал по территории города Кимры, в том числе в акватории реки Волга", - значится в сообщении.
Фигурант указал места, где скрыл части тела женщины. Отделом криминалистики регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками МЧС были организованы поисковые мероприятия с участием водолазной группы в акватории реки, в результате были обнаружены фрагменты тела погибшей.
"В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 07:36
Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния