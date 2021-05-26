https://ria.ru/20210526/arest-1733969342.html

Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали

Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали - РИА Новости, 26.05.2021

Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:18

2021-05-26T13:18

2021-05-26T13:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу, сообщает СУ СК по региону.По данным управления, 21 мая к ним обратилась жительница города Кимры с заявлением об исчезновении своей 49-летней родственницы, которая с апреля не выходила на связь. Была установлена причастность к произошедшему ранее судимого мужчины - 39-летнего сожителя потерпевшей, который сознался в совершении убийства.Фигурант указал места, где скрыл части тела женщины. Отделом криминалистики регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками МЧС были организованы поисковые мероприятия с участием водолазной группы в акватории реки, в результате были обнаружены фрагменты тела погибшей."В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается.

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия