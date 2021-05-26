Жителя Тверской области, который убил и расчленил женщину, арестовали
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Кимры Тверской области, который сознался в том, что убил и расчленил свою сожительницу, сообщает СУ СК по региону.
По данным управления, 21 мая к ним обратилась жительница города Кимры с заявлением об исчезновении своей 49-летней родственницы, которая с апреля не выходила на связь. Была установлена причастность к произошедшему ранее судимого мужчины - 39-летнего сожителя потерпевшей, который сознался в совершении убийства.
"Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что после 13 апреля 2021 года в ходе распития спиртных напитков в квартире города Кимры между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он задушил последнюю. Спустя две недели с целью сокрытия следов преступления мужчина ножом расчленил тело женщины, затем разложил части тела по мешкам и раскидал по территории города Кимры, в том числе в акватории реки Волга", - значится в сообщении.
Фигурант указал места, где скрыл части тела женщины. Отделом криминалистики регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками МЧС были организованы поисковые мероприятия с участием водолазной группы в акватории реки, в результате были обнаружены фрагменты тела погибшей.
"В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается.