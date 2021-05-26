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В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении - РИА Новости, 26.05.2021

В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

Полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:05

2021-05-26T10:05

2021-05-26T10:42

культура

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

нью-гэмпшир

сша

происшествия

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году, сообщается в релизе, опубликованном в Facebook местной полиции.По данным полиции, сам Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордера, однако не предприняли усилий, чтобы приехать в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения. В релизе отмечается, что в штате за подобные обвинения может грозить штраф в размере 2 миллионов долларов или тюремное заключение сроком до одного года.Правоохранители пояснили, что вменяемые Мэнсону обвинения не носят сексуального характера.По данным интернет-портала TMZ, обвинения могут касаться инцидента в 2019 году, когда Мэнсон во время концерта в Нью-Гэмпшире плюнул в видеооператора.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html

https://ria.ru/20210202/menson-1595610402.html

нью-гэмпшир

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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), нью-гэмпшир, сша, происшествия, в мире