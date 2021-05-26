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Наука
https://ria.ru/20210526/apple-1733944348.html
Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения
Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения - РИА Новости, 26.05.2021
Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения
Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений, а дизайн будет напоминать iPad Pro. Детализированные рендеры опубликовал ресурс... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:47
2021-05-26T11:47
наука
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macbook
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технологии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений, а дизайн будет напоминать iPad Pro. Детализированные рендеры опубликовал ресурс 9to5mac.MacBook Pro 16 (2021) приписывают неаносированный процессор M1X. В наиболее производительном лэптопе от Apple откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработке на базе ARM-архитектуры. Инсайдеры обещают чипу восьмиядерный центральный процессор и разогнанный видеоускоритель. Кроме того, значительно вырастет максимальный размер оперативной памяти по сравнению с устройствами на M1 — 64 против 16 ГБ ОЗУ.Внешне ноутбук станет более плоским, чем предшественник, напоминая актуальные iPad Pro. Но гораздо интереснее то, что MacBook Pro 16 (2021) инсайдеры обещают возвращение разъема HDMI и слота для SD-карты, отсутствие которых раздражает многих пользователей "яблочной" продукции.Новый MacBook Pro 16 может быть анонсирован уже летом 2021 года, в рамках конференции WWDC. Стоимость компьютера пока не раскрывается — наиболее доступная конфигурация ноутбука с процессором Intel предлагается в России за 234 990 рублей.
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apple ipad, macbook, mac os, apple, технологии

Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения

11:47 26.05.2021
 
© 9to5macApple MacBook Pro 16 (2021)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
© 9to5mac
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений, а дизайн будет напоминать iPad Pro. Детализированные рендеры опубликовал ресурс 9to5mac.
MacBook Pro 16 (2021) приписывают неаносированный процессор M1X. В наиболее производительном лэптопе от Apple откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработке на базе ARM-архитектуры. Инсайдеры обещают чипу восьмиядерный центральный процессор и разогнанный видеоускоритель. Кроме того, значительно вырастет максимальный размер оперативной памяти по сравнению с устройствами на M1 — 64 против 16 ГБ ОЗУ.
Внешне ноутбук станет более плоским, чем предшественник, напоминая актуальные iPad Pro. Но гораздо интереснее то, что MacBook Pro 16 (2021) инсайдеры обещают возвращение разъема HDMI и слота для SD-карты, отсутствие которых раздражает многих пользователей "яблочной" продукции.
Новый MacBook Pro 16 может быть анонсирован уже летом 2021 года, в рамках конференции WWDC. Стоимость компьютера пока не раскрывается — наиболее доступная конфигурация ноутбука с процессором Intel предлагается в России за 234 990 рублей.
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