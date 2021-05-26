https://ria.ru/20210526/apple-1733944348.html

Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения

Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения - РИА Новости, 26.05.2021

Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения

Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений, а дизайн будет напоминать iPad Pro. Детализированные рендеры опубликовал ресурс... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:47

2021-05-26T11:47

2021-05-26T11:47

наука

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macbook

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технологии

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений, а дизайн будет напоминать iPad Pro. Детализированные рендеры опубликовал ресурс 9to5mac.MacBook Pro 16 (2021) приписывают неаносированный процессор M1X. В наиболее производительном лэптопе от Apple откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработке на базе ARM-архитектуры. Инсайдеры обещают чипу восьмиядерный центральный процессор и разогнанный видеоускоритель. Кроме того, значительно вырастет максимальный размер оперативной памяти по сравнению с устройствами на M1 — 64 против 16 ГБ ОЗУ.Внешне ноутбук станет более плоским, чем предшественник, напоминая актуальные iPad Pro. Но гораздо интереснее то, что MacBook Pro 16 (2021) инсайдеры обещают возвращение разъема HDMI и слота для SD-карты, отсутствие которых раздражает многих пользователей "яблочной" продукции.Новый MacBook Pro 16 может быть анонсирован уже летом 2021 года, в рамках конференции WWDC. Стоимость компьютера пока не раскрывается — наиболее доступная конфигурация ноутбука с процессором Intel предлагается в России за 234 990 рублей.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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