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В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор"

В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор" - РИА Новости, 26.05.2021

В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор"

Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" запущена в Нижегородской области, заявил губернатор Нижегородской области РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:39

2021-05-26T20:39

2021-05-26T20:39

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

технологии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" запущена в Нижегородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Платформа www.agro360.ru была разработана на базе Нижегородского института развития использования земель. Услуги сервиса предоставляются бесплатно как для покупателя, так и для продавца (вне зависимости от правовой формы участников сделки)."Внедрение цифровых технологий в сфере АПК напрямую влияет на развитие сельскохозяйственного производства. Платформа "АПК-навигатор" призвана сформировать прозрачный рынок сельхозпродукции и помочь предпринимателям повысить эффективность бизнес-процессов. Благодаря функционалу сервиса в режиме реального времени можно заключать прямые безопасные сделки, осуществлять мониторинг цен и проверять репутацию контрагента, устанавливать новые деловые связи и расширять рынки сбыта", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.На платформе "АПК-навигатор" представлена широкая линейка производимой и реализуемой продукции на территории региона в сегменте сельского хозяйства – от семян до земельных участков и сельскохозяйственной техники. Также сервис позволяет воспользоваться предложениями о лизинге, логистике и складском хранении продукции."Эффективность бизнес-процессов в АПК отразится на ценах для конечного потребителя. Качественная фермерская продукция станет доступнее для нижегородцев", – добавил губернатор Нижегородской области.Он напомнил, что в 2021 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 24 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

https://ria.ru/20210525/portal-1733869098.html

https://ria.ru/20210520/napravleniya-1733161383.html

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россия, глеб никитин, нижегородская область, технологии, экономика