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Нижегородская область
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В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор"
В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор" - РИА Новости, 26.05.2021
В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор"
Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" запущена в Нижегородской области, заявил губернатор Нижегородской области РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:39
2021-05-26T20:39
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
технологии
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" запущена в Нижегородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Платформа www.agro360.ru была разработана на базе Нижегородского института развития использования земель. Услуги сервиса предоставляются бесплатно как для покупателя, так и для продавца (вне зависимости от правовой формы участников сделки)."Внедрение цифровых технологий в сфере АПК напрямую влияет на развитие сельскохозяйственного производства. Платформа "АПК-навигатор" призвана сформировать прозрачный рынок сельхозпродукции и помочь предпринимателям повысить эффективность бизнес-процессов. Благодаря функционалу сервиса в режиме реального времени можно заключать прямые безопасные сделки, осуществлять мониторинг цен и проверять репутацию контрагента, устанавливать новые деловые связи и расширять рынки сбыта", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.На платформе "АПК-навигатор" представлена широкая линейка производимой и реализуемой продукции на территории региона в сегменте сельского хозяйства – от семян до земельных участков и сельскохозяйственной техники. Также сервис позволяет воспользоваться предложениями о лизинге, логистике и складском хранении продукции."Эффективность бизнес-процессов в АПК отразится на ценах для конечного потребителя. Качественная фермерская продукция станет доступнее для нижегородцев", – добавил губернатор Нижегородской области.Он напомнил, что в 2021 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 24 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
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россия, глеб никитин, нижегородская область, технологии, экономика

В Нижегородской области заработала платформа "АПК-навигатор"

20:39 26.05.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" запущена в Нижегородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Платформа www.agro360.ru была разработана на базе Нижегородского института развития использования земель. Услуги сервиса предоставляются бесплатно как для покупателя, так и для продавца (вне зависимости от правовой формы участников сделки).
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"Внедрение цифровых технологий в сфере АПК напрямую влияет на развитие сельскохозяйственного производства. Платформа "АПК-навигатор" призвана сформировать прозрачный рынок сельхозпродукции и помочь предпринимателям повысить эффективность бизнес-процессов. Благодаря функционалу сервиса в режиме реального времени можно заключать прямые безопасные сделки, осуществлять мониторинг цен и проверять репутацию контрагента, устанавливать новые деловые связи и расширять рынки сбыта", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
На платформе "АПК-навигатор" представлена широкая линейка производимой и реализуемой продукции на территории региона в сегменте сельского хозяйства – от семян до земельных участков и сельскохозяйственной техники. Также сервис позволяет воспользоваться предложениями о лизинге, логистике и складском хранении продукции.
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"Эффективность бизнес-процессов в АПК отразится на ценах для конечного потребителя. Качественная фермерская продукция станет доступнее для нижегородцев", – добавил губернатор Нижегородской области.
Он напомнил, что в 2021 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 24 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижегородская областьТехнологииЭкономика
 
 
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