https://ria.ru/20210526/andreeva-1733941650.html

Екатерина Андреева сменила имидж

Екатерина Андреева сменила имидж - РИА Новости, 26.05.2021

Екатерина Андреева сменила имидж

Екатерина Андреева сменила имидж. Телеведущая поделилась фотографией с новой прической на своей странице в Instagram. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:29

2021-05-26T12:29

2021-05-26T12:29

шоубиз

имидж

екатерина андреева

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Екатерина Андреева сменила имидж. Телеведущая поделилась фотографией с новой прической на своей странице в Instagram.Она собрала волосы в высокий хвост, накрасила губы алой помадой и лишь слегка коснулась тушью ресниц. По мнению ведущей, девушки экспериментируют с внешностью не просто так. Фото с новой прической Андреева дополнила размышлениями о "стрессоустойчивости"."Девочки знают — стрижку сделала, брови покрасила, туфли новые или платье купила — бац, изменила отношение к какой-нибудь ситуации в лучшую сторону. Потому и продолжительность нахождения в этом мире у девочек дольше", — пишет Андреева. Ведущая также рассказала своим подписчикам, как относится к чужому мнению о себе. Она призналась, что пропускает "мимо ушей" все, что звучит в ее адрес. Другой человек, пусть он и "хорошо к вам относится", обычно исходит из своих "представлений о вашем благе", и поэтому его советы могут даже навредить, "что уж говорить о недоброжелателях", считает Екатерина Андреева. Она убеждена, что в любой ситуации прежде всего стоит прислушиваться "к себе, к своей интуиции". Поклонники тепло приняли изменения в имидже ведущей. "Я восхищена какая же вы красотка", "Прекрасно выглядите", "Прическа бомба", "Шикарная!", "Екатерина, выглядите просто супер!" — пишут в комментариях к посту пользователи.

https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, екатерина андреева