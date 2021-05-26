https://ria.ru/20210526/andreeva-1733941650.html
Екатерина Андреева сменила имидж
Екатерина Андреева сменила имидж - РИА Новости, 26.05.2021
Екатерина Андреева сменила имидж
Екатерина Андреева сменила имидж. Телеведущая поделилась фотографией с новой прической на своей странице в Instagram. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:29
2021-05-26T12:29
2021-05-26T12:29
шоубиз
имидж
екатерина андреева
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Екатерина Андреева сменила имидж. Телеведущая поделилась фотографией с новой прической на своей странице в Instagram.Она собрала волосы в высокий хвост, накрасила губы алой помадой и лишь слегка коснулась тушью ресниц. По мнению ведущей, девушки экспериментируют с внешностью не просто так. Фото с новой прической Андреева дополнила размышлениями о "стрессоустойчивости"."Девочки знают — стрижку сделала, брови покрасила, туфли новые или платье купила — бац, изменила отношение к какой-нибудь ситуации в лучшую сторону. Потому и продолжительность нахождения в этом мире у девочек дольше", — пишет Андреева. Ведущая также рассказала своим подписчикам, как относится к чужому мнению о себе. Она призналась, что пропускает "мимо ушей" все, что звучит в ее адрес. Другой человек, пусть он и "хорошо к вам относится", обычно исходит из своих "представлений о вашем благе", и поэтому его советы могут даже навредить, "что уж говорить о недоброжелателях", считает Екатерина Андреева. Она убеждена, что в любой ситуации прежде всего стоит прислушиваться "к себе, к своей интуиции". Поклонники тепло приняли изменения в имидже ведущей. "Я восхищена какая же вы красотка", "Прекрасно выглядите", "Прическа бомба", "Шикарная!", "Екатерина, выглядите просто супер!" — пишут в комментариях к посту пользователи.
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имидж, екатерина андреева
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Екатерина Андреева сменила имидж. Телеведущая поделилась
фотографией с новой прической на своей странице в Instagram.
Она собрала волосы в высокий хвост, накрасила губы алой помадой и лишь слегка коснулась тушью ресниц.
По мнению ведущей, девушки экспериментируют с внешностью не просто так. Фото с новой прической Андреева дополнила размышлениями о "стрессоустойчивости".
"Девочки знают — стрижку сделала, брови покрасила, туфли новые или платье купила — бац, изменила отношение к какой-нибудь ситуации в лучшую сторону. Потому и продолжительность нахождения в этом мире у девочек дольше", — пишет Андреева.
Ведущая также рассказала своим подписчикам, как относится к чужому мнению о себе.
"Если каждый из нас услышал бы, что о нем говорят за глаза другие, он бы расплакался", — уверена Андреева.
Она призналась, что пропускает "мимо ушей" все, что звучит в ее адрес. Другой человек, пусть он и "хорошо к вам относится", обычно исходит из своих "представлений о вашем благе", и поэтому его советы могут даже навредить, "что уж говорить о недоброжелателях", считает Екатерина Андреева. Она убеждена, что в любой ситуации прежде всего стоит прислушиваться "к себе, к своей интуиции".
Поклонники тепло приняли изменения в имидже ведущей. "Я восхищена какая же вы красотка", "Прекрасно выглядите", "Прическа бомба", "Шикарная!", "Екатерина, выглядите просто супер!" — пишут в комментариях к посту пользователи.