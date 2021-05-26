На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей
12:43 26.05.2021 (обновлено: 20:42 26.05.2021)
БАРНАУЛ, 26 мая — РИА Новости. В Алтайском крае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Инцидент произошел 23 мая в Барнауле. По данным следствия, 14-летняя местная жительница в компании с подругами отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избила ее, а также совершила "иные действия сексуального характера". Все это девочки снимали на телефон.
Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанной. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства. Кроме того, они дадут правовую оценку распространению видео в социальных сетях.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Сотрудники краевого Министерства образования и Минздрава, а также ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних занимаются подробным выяснением причин и обстоятельств происшествия.
Младшекласснице школы № 70 Барнаула, над которой надругалась 14-летняя девочка, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
"Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая помощь — и медицинская, и психологическая", — сказала Казанцева, добавив, что встретилась с мамой ребенка.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о надругательстве над ученицей школы № 70 Барнаула, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Александр Бастрыкин затребовал доклад и по уголовному делу по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Алтайском крае", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.