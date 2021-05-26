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На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей
На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей - РИА Новости, 26.05.2021
На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей
В Алтайском крае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:43
2021-05-26T20:42
россия
скр
виктор томенко
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 26 мая — РИА Новости. В Алтайском крае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме, сообщил региональный главк Следственного комитета.Инцидент произошел 23 мая в Барнауле. По данным следствия, 14-летняя местная жительница в компании с подругами отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избила ее, а также совершила "иные действия сексуального характера". Все это девочки снимали на телефон.Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанной. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства. Кроме того, они дадут правовую оценку распространению видео в социальных сетях.Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Сотрудники краевого Министерства образования и Минздрава, а также ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних занимаются подробным выяснением причин и обстоятельств происшествия. Младшекласснице школы № 70 Барнаула, над которой надругалась 14-летняя девочка, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о надругательстве над ученицей школы № 70 Барнаула, сообщает пресс-служба СК РФ."Александр Бастрыкин затребовал доклад и по уголовному делу по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Алтайском крае", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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россия, скр, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

На Алтае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей

12:43 26.05.2021 (обновлено: 20:42 26.05.2021)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 26 мая — РИА Новости. В Алтайском крае задержали школьницу, которая надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Инцидент произошел 23 мая в Барнауле. По данным следствия, 14-летняя местная жительница в компании с подругами отвела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избила ее, а также совершила "иные действия сексуального характера". Все это девочки снимали на телефон.
Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанной. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства. Кроме того, они дадут правовую оценку распространению видео в социальных сетях.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей. Сотрудники краевого Министерства образования и Минздрава, а также ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних занимаются подробным выяснением причин и обстоятельств происшествия.
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Младшекласснице школы № 70 Барнаула, над которой надругалась 14-летняя девочка, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

"Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая помощь — и медицинская, и психологическая", — сказала Казанцева, добавив, что встретилась с мамой ребенка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о надругательстве над ученицей школы № 70 Барнаула, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Александр Бастрыкин затребовал доклад и по уголовному делу по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Алтайском крае", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
 
РоссияСКРВиктор ТоменкоСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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