https://ria.ru/20210526/altay-1733929968.html

Глава Алтая поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы

Глава Алтая поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы - РИА Новости, 26.05.2021

Глава Алтая поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации с истязанием ученицы начальных классов школы №70 Барнаула группой... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:32

2021-05-26T10:32

2021-05-26T14:38

россия

виктор томенко

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации с истязанием ученицы начальных классов школы №70 Барнаула группой несовершеннолетних девочек и помочь семье пострадавшей, сообщает пресс-служба регионального правительства."23 мая в Барнауле произошел вопиющий случай истязания ученицы начальных классов школы № 70 г. Барнаула группой несовершеннолетних. Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, трое школьниц отвели девочку в заброшенное здание, избили и якобы совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера с помощью бутылки, снимая происходящее на телефон. Запись отправили матери пострадавшей."Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю", - сообщает пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20210524/sud-1733613356.html

россия

алтайский край

барнаул

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россия, виктор томенко, алтайский край, барнаул, происшествия