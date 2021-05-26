Глава Алтая поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы
10:32 26.05.2021 (обновлено: 14:38 26.05.2021)
БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации с истязанием ученицы начальных классов школы №70 Барнаула группой несовершеннолетних девочек и помочь семье пострадавшей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"23 мая в Барнауле произошел вопиющий случай истязания ученицы начальных классов школы № 70 г. Барнаула группой несовершеннолетних. Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, трое школьниц отвели девочку в заброшенное здание, избили и якобы совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера с помощью бутылки, снимая происходящее на телефон. Запись отправили матери пострадавшей.
"Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю", - сообщает пресс-служба правительства.