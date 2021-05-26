https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов - РИА Новости, 26.05.2021

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов - теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:39

2021-05-26T12:39

2021-05-26T12:39

россия

алименты

ассоциация юристов россии

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов - теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).Председатель правления АЮР Владимир Груздев (входит в указанную комиссию) пояснил РИА Новости, что раньше ФССП часто отказывалась возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они делали хотя бы незначительные выплаты.Так, по его словам, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, который должен был более 300 тысяч рублей, а выплатил ребенку 1,5 тысячи."Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты", – сказал Груздев.В настоящее время в РФ за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, в случае повторного нарушения - уголовная.В 2019 году было принято 8 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", отметил собеседник агентства. За восемь месяцев 2020 года (актуальнее статистики пока нет) - 4,4 тысячи подобных решений.При этом нередко уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры, указал Груздев."Теперь подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм", – пояснил Груздев.Он сослался на данные Судебного департамента при Верховном суде России - за прошлый год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов было наказано более 95 тысячи человек, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тысячи человек, еще 19 - за неуплату алиментов в отношении родителей.

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

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https://ria.ru/20210519/alimenty-1732920040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алименты, ассоциация юристов россии, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество