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Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР
Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР - РИА Новости, 26.05.2021
Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР
Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:41
2021-05-26T11:41
россия
сергей аксенов (политик)
снг
северная македония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ.Молодежный международный форум "Диалог культур: Россия – Балканы", в котором принимают участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии, проходит в Крыму 22-26 мая.
россия
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россия, сергей аксенов (политик), снг, северная македония, сербия

Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР

11:41 26.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ.
"Вообще, мы всегда думали, страны СНГ все будут вместе, Советский Союз не распадется. Я фанат Советского Союза, сожалею о его распаде", -  сказал Аксенов на встрече с участниками форума "Диалог культур: Россия - Балканы". Он признался также, что сожалеет о том, что ушли в прошлое "многие программы и политика, которые были реализованы" в СССР.
Молодежный международный форум "Диалог культур: Россия – Балканы", в котором принимают участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии, проходит в Крыму 22-26 мая.
 
РоссияСергей Аксенов (политик)СНГСеверная МакедонияСербия
 
 
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