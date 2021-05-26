https://ria.ru/20210526/aksenov-1733943676.html

Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР

Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР - РИА Новости, 26.05.2021

Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР

Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:41

2021-05-26T11:41

2021-05-26T11:41

россия

сергей аксенов (политик)

снг

северная македония

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ.Молодежный международный форум "Диалог культур: Россия – Балканы", в котором принимают участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии, проходит в Крыму 22-26 мая.

россия

северная македония

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), снг, северная македония, сербия