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Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР
Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР - РИА Новости, 26.05.2021
Аксенов заявил, что жалеет о распаде СССР
Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:41
2021-05-26T11:41
2021-05-26T11:41
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сергей аксенов (политик)
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северная македония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что жалеет о распаде СССР, заявив, что является поклонником Советского Союза и реализованных в нем программ.Молодежный международный форум "Диалог культур: Россия – Балканы", в котором принимают участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии, проходит в Крыму 22-26 мая.
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РИА Новости
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россия, сергей аксенов (политик), снг, северная македония, сербия