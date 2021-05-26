https://ria.ru/20210526/akonit-1733984164.html

Глава Минздрава Киргизии рассказал об интересе Путина к ядовитому акониту

Глава Минздрава Киргизии рассказал об интересе Путина к ядовитому акониту - РИА Новости, 26.05.2021

Глава Минздрава Киргизии рассказал об интересе Путина к ядовитому акониту

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:24

2021-05-26T14:24

2021-05-26T15:39

россия

садыр жапаров

здоровье - общество

владимир путин

сочи

киргизия

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БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который последний месяц много обсуждался в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи."Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях", - сказал Бейшеналиев Sputnik.Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса."Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной", - уточнил глава минздрава.Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.Иссык-кульский корень или аконит джунгарский - травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют "ядовитый свинец".

https://ria.ru/20210524/kirgiziya-1733653119.html

https://ria.ru/20210524/diplomatiya-1733260200.html

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россия, садыр жапаров, здоровье - общество, владимир путин, сочи, киргизия