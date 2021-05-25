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Наука
https://ria.ru/20210525/zhizn-1733873002.html
Российские ученые рассказали, как прожить дольше 120 лет
Российские ученые рассказали, как прожить дольше 120 лет - РИА Новости, 25.05.2021
Российские ученые рассказали, как прожить дольше 120 лет
Группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:09
2021-05-25T18:09
наука
россия
nature communications
здоровье
московский физико-технический институт
великобритания
нью-йорк (штат)
сша
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению, сообщил РИА Новости руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.Группа ученых, которую возглавил руководитель лаборатории МФТИ, а также сооснователь компании Gero Петр Федичев, провела анализ данных биобанков США и Великобритании, содержащих информацию о состоянии здоровья человека. Ученые пытались установить, что мешает людям жить дольше 120 лет – возраста редких долгожителей."Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель. Наша модель показала, что к возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению. При этом любой, даже небольшой, стресс может привести к смерти", - пояснил Пырков.Ученый отметил, что под стрессом понимается любое отклонение от привычного состояния организма: изнуряющие тренировки, недосып, простуда, другие болезни. По мнению исследователей, найденный факт предела человеческой жизни может объяснить, почему средняя продолжительность жизни человека растет, а максимальная – нет.Как пояснил Пырков, утрату способности восстановления у человека можно сравнить с тем, что происходит перед коллапсом рыночного индекса или нарушением равновесия в экологической нише. То есть в какой-то момент система теряет устойчивость – и происходит катастрофа.Ученый обратил внимание, что физических законов, запрещающих продлить жизнь человека, не известно, если принять полученный в ходе исследования вывод, что главным параметром, определяющим максимальный предел продолжительности жизни человека, является утрата с возрастом способности к восстановлению. По словам ученого, если удастся найти способ сделать так, что человеческий организм может восстанавливаться в течение недели даже в 120 лет, то смерть ему не угрожает."Раз признаком продолжительности жизни является не биологический возраст, а скорость восстановления, то и терапию надо проверять на предмет того, насколько она улучшает способность восстанавливаться, а не просто снижает биологический возраст", - сказал Пырков.Восстанавливаюсь, следовательно, живуУченые также нашли своим открытиям практическое применение. По словам Пыркова, ученые разработали приложение, которое позволяет распознавать скорость восстановления человека, при этом не требуется анализа крови или других медицинских процедур, достаточно информации фитнес-трекера или обычного смартфона."Модель основана на шагомере, причем на шагомере не в смысле шаги в день. Нейронная сеть натренирована выискивать паттерны ходьбы и спонтанной активности, которые характеризуют здоровье в целом. Например, интенсивность ходьбы и то, как она меняется в течение суток, как быстро каждый человек достигает пика активности в течение дня, насколько раньше или позже полудня, как быстро у него снижается интенсивность после полудня", - пояснил Пырков.Терапии, которые будут увеличивать способность к восстановлению, позволят значительно продлить человеческую жизнь за существующие сейчас пределы. Компания Gero, занимающаяся разработкой таких терапий, опубликовала во вторник выводы своего исследования, проведенного в сотрудничестве с онкологическим центром Roswell Park в Буффало (штат Нью-Йорк), в научном журнале Nature Communications.
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россия, nature communications, здоровье, московский физико-технический институт, великобритания, нью-йорк (штат), сша

Российские ученые рассказали, как прожить дольше 120 лет

18:09 25.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПассажиры электропоезда "Ласточка"
Пассажиры электропоезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению, сообщил РИА Новости руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.
Группа ученых, которую возглавил руководитель лаборатории МФТИ, а также сооснователь компании Gero Петр Федичев, провела анализ данных биобанков США и Великобритании, содержащих информацию о состоянии здоровья человека. Ученые пытались установить, что мешает людям жить дольше 120 лет – возраста редких долгожителей.
"Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель. Наша модель показала, что к возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению. При этом любой, даже небольшой, стресс может привести к смерти", - пояснил Пырков.
Ученый отметил, что под стрессом понимается любое отклонение от привычного состояния организма: изнуряющие тренировки, недосып, простуда, другие болезни. По мнению исследователей, найденный факт предела человеческой жизни может объяснить, почему средняя продолжительность жизни человека растет, а максимальная – нет.
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Как пояснил Пырков, утрату способности восстановления у человека можно сравнить с тем, что происходит перед коллапсом рыночного индекса или нарушением равновесия в экологической нише. То есть в какой-то момент система теряет устойчивость – и происходит катастрофа.
Ученый обратил внимание, что физических законов, запрещающих продлить жизнь человека, не известно, если принять полученный в ходе исследования вывод, что главным параметром, определяющим максимальный предел продолжительности жизни человека, является утрата с возрастом способности к восстановлению. По словам ученого, если удастся найти способ сделать так, что человеческий организм может восстанавливаться в течение недели даже в 120 лет, то смерть ему не угрожает.
"Раз признаком продолжительности жизни является не биологический возраст, а скорость восстановления, то и терапию надо проверять на предмет того, насколько она улучшает способность восстанавливаться, а не просто снижает биологический возраст", - сказал Пырков.

Восстанавливаюсь, следовательно, живу

Ученые также нашли своим открытиям практическое применение. По словам Пыркова, ученые разработали приложение, которое позволяет распознавать скорость восстановления человека, при этом не требуется анализа крови или других медицинских процедур, достаточно информации фитнес-трекера или обычного смартфона.
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"Модель основана на шагомере, причем на шагомере не в смысле шаги в день. Нейронная сеть натренирована выискивать паттерны ходьбы и спонтанной активности, которые характеризуют здоровье в целом. Например, интенсивность ходьбы и то, как она меняется в течение суток, как быстро каждый человек достигает пика активности в течение дня, насколько раньше или позже полудня, как быстро у него снижается интенсивность после полудня", - пояснил Пырков.
Терапии, которые будут увеличивать способность к восстановлению, позволят значительно продлить человеческую жизнь за существующие сейчас пределы. Компания Gero, занимающаяся разработкой таких терапий, опубликовала во вторник выводы своего исследования, проведенного в сотрудничестве с онкологическим центром Roswell Park в Буффало (штат Нью-Йорк), в научном журнале Nature Communications.
 
НаукаРоссияNature CommunicationsЗдоровьеМосковский физико-технический институтВеликобританияНью-Йорк (штат)США
 
 
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