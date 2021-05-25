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Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека - РИА Новости, 25.05.2021
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека
Биологи разработали тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:00
2021-05-25T20:22
nature communications
наука
россия
долголетие
старение
биология
здоровье
московский физико-технический институт
сингапур (страна)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Биологи разработали тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости. С возрастом этот показатель снижается и, по расчетам авторов, достигает минимума к 120-150 годам. Отсюда ученые делают вывод, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний. Но у каждого человека скорость процессов старения различная, поэтому для оценки состояния организма специалисты по старению используют понятие биологического возраста, который часто не совпадает с хронологическим возрастом.Определение биологического возраста — не такая простая задача. Для ее решения ученые используют специальные биомаркеры — предикторы старения, которые позволяют индивидуально подбирать эффективные средства против старения.Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).Анализируя данные продольных анализов крови человека из Национального исследования здоровья и питания США и биобанка Великобритании, авторы обнаружили, что колебания DOSI связаны с такими переменными, как возраст, наличие заболеваний и образ жизни, а также то, что DOSI увеличивается с возрастом пропорционально времени восстановления после болезней, то есть служит показателем физиологической устойчивости организма. Исходя из этого, ученые получили расчетным путем максимально возможную продолжительность жизни в районе от 120 до 150 лет, где устойчивость приближается к нулю. По словам исследователей, это в целом согласуется с результатами популяционных наблюдений, показывающих, что количество людей, демонстрирующих признаки потери устойчивости, растет экспоненциально с возрастом и удваивается каждые восемь лет. Такими же темпами растет уровень смертности от всех причин.Расчет устойчивости авторы проводили на основе потоков данных о физической активности, получаемых с носимых участниками исследования датчиков и передаваемых через веб-API с помощью приложения GeroSense для iPhone сингапурской биотехнологической компании Gero."Старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, находящимся на грани распада. Эта работа демонстрирует, как концепции, заимствованные из физических наук, могут быть использованы в биологии для исследования различных аспектов старения и хрупкости с целью принятия эффективных мер против старения, — приводятся в пресс-релизе компании Gero слова Петра Федичева. — Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека".Авторы отмечают, что разработанный ими метод впервые дает возможность оценить теоретически возможную продолжительность жизни для каждого конкретного человека, в отличие от других методов, определяющих только биологический возраст.
https://ria.ru/20210426/starenie-1729636888.html
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nature communications, россия, долголетие, старение, биология, здоровье, московский физико-технический институт, сингапур (страна), сша

Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

18:00 25.05.2021 (обновлено: 20:22 25.05.2021)
 
© GERO PTE. LTD.Траектории старения и общая потеря физиологической устойчивости с возрастом
Траектории старения и общая потеря физиологической устойчивости с возрастом
© GERO PTE. LTD.
Траектории старения и общая потеря физиологической устойчивости с возрастом
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Биологи разработали тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости. С возрастом этот показатель снижается и, по расчетам авторов, достигает минимума к 120-150 годам. Отсюда ученые делают вывод, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний. Но у каждого человека скорость процессов старения различная, поэтому для оценки состояния организма специалисты по старению используют понятие биологического возраста, который часто не совпадает с хронологическим возрастом.
Определение биологического возраста — не такая простая задача. Для ее решения ученые используют специальные биомаркеры — предикторы старения, которые позволяют индивидуально подбирать эффективные средства против старения.
Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).
Анализируя данные продольных анализов крови человека из Национального исследования здоровья и питания США и биобанка Великобритании, авторы обнаружили, что колебания DOSI связаны с такими переменными, как возраст, наличие заболеваний и образ жизни, а также то, что DOSI увеличивается с возрастом пропорционально времени восстановления после болезней, то есть служит показателем физиологической устойчивости организма.
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Исходя из этого, ученые получили расчетным путем максимально возможную продолжительность жизни в районе от 120 до 150 лет, где устойчивость приближается к нулю. По словам исследователей, это в целом согласуется с результатами популяционных наблюдений, показывающих, что количество людей, демонстрирующих признаки потери устойчивости, растет экспоненциально с возрастом и удваивается каждые восемь лет. Такими же темпами растет уровень смертности от всех причин.
Расчет устойчивости авторы проводили на основе потоков данных о физической активности, получаемых с носимых участниками исследования датчиков и передаваемых через веб-API с помощью приложения GeroSense для iPhone сингапурской биотехнологической компании Gero.
"Старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, находящимся на грани распада. Эта работа демонстрирует, как концепции, заимствованные из физических наук, могут быть использованы в биологии для исследования различных аспектов старения и хрупкости с целью принятия эффективных мер против старения, — приводятся в пресс-релизе компании Gero слова Петра Федичева. — Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека".
Авторы отмечают, что разработанный ими метод впервые дает возможность оценить теоретически возможную продолжительность жизни для каждого конкретного человека, в отличие от других методов, определяющих только биологический возраст.
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