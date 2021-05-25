Россияне увидят редкое лунное затмение
12:09 25.05.2021 (обновлено: 15:02 25.05.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
Такие события бывают раз в 12 лет.
"Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", — приводит организация слова российского астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина.
В момент суперлуния космический объект подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 04:52 по московскому времени 26 мая. Явление будет видно по всему миру.
Полное лунное затмение можно будет наблюдать с западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана. В России за ним могут проследить жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придется на дневное время (14:19 по московскому времени).
"На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет", — отметили в планетарии.
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Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой она поменяет цвет и может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенки. Гамма зависит от плотности и запыленности атмосферы.
В честь этого события Московский планетарий в среду проведет лекцию астронома, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных со спутником Земли и затмениями.