https://ria.ru/20210525/zatmenie-1733791325.html

Россияне увидят редкое лунное затмение

Россияне увидят редкое лунное затмение - РИА Новости, 25.05.2021

Россияне увидят редкое лунное затмение

Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:09

2021-05-25T12:09

2021-05-25T15:02

земля

космос - риа наука

россия

владимир сурдин

институт космических исследований

российская академия наук

московский планетарий

москва

азия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.Такие события бывают раз в 12 лет."Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", — приводит организация слова российского астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина.В момент суперлуния космический объект подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 04:52 по московскому времени 26 мая. Явление будет видно по всему миру. Полное лунное затмение можно будет наблюдать с западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана. В России за ним могут проследить жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придется на дневное время (14:19 по московскому времени)."На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет", — отметили в планетарии.Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой она поменяет цвет и может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенки. Гамма зависит от плотности и запыленности атмосферы.В честь этого события Московский планетарий в среду проведет лекцию астронома, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных со спутником Земли и затмениями.

https://ria.ru/20210524/luna-1733668023.html

https://ria.ru/20210305/zvezda-1600077585.html

https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733669464.html

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земля, космос - риа наука, россия, владимир сурдин, институт космических исследований, российская академия наук, московский планетарий, москва, азия