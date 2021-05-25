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Россияне увидят редкое лунное затмение
Россияне увидят редкое лунное затмение - РИА Новости, 25.05.2021
Россияне увидят редкое лунное затмение
Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:09
2021-05-25T15:02
земля
космос - риа наука
россия
владимир сурдин
институт космических исследований
российская академия наук
московский планетарий
москва
азия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.Такие события бывают раз в 12 лет."Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", — приводит организация слова российского астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина.В момент суперлуния космический объект подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 04:52 по московскому времени 26 мая. Явление будет видно по всему миру. Полное лунное затмение можно будет наблюдать с западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана. В России за ним могут проследить жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придется на дневное время (14:19 по московскому времени)."На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет", — отметили в планетарии.Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой она поменяет цвет и может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенки. Гамма зависит от плотности и запыленности атмосферы.В честь этого события Московский планетарий в среду проведет лекцию астронома, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных со спутником Земли и затмениями.
https://ria.ru/20210524/luna-1733668023.html
https://ria.ru/20210305/zvezda-1600077585.html
https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733669464.html
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земля, космос - риа наука, россия, владимир сурдин, институт космических исследований, российская академия наук, московский планетарий, москва, азия

Россияне увидят редкое лунное затмение

12:09 25.05.2021 (обновлено: 15:02 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россияне в среду смогут увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
Такие события бывают раз в 12 лет.
"Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", — приводит организация слова российского астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина.
В момент суперлуния космический объект подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 04:52 по московскому времени 26 мая. Явление будет видно по всему миру.
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Полное лунное затмение можно будет наблюдать с западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана. В России за ним могут проследить жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придется на дневное время (14:19 по московскому времени).
"На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет", — отметили в планетарии.
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Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой она поменяет цвет и может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенки. Гамма зависит от плотности и запыленности атмосферы.
В честь этого события Московский планетарий в среду проведет лекцию астронома, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных со спутником Земли и затмениями.
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