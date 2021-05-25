Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:49 25.05.2021 (обновлено: 10:19 25.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.
Захарова напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов, которые были в прошлом и на которые никакой реакции Запада не было. Так, она привела в пример инцидент с бортом президента Боливии в 2013 году, который вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2004 году принудительно посадили личный борт сенатора Андрея Вавилова принудительно, опять же по требованию США. В 2012 году российский борт посадили в Турции и досмотрели судно, добавила она.
"Вы какую-нибудь реакцию со стороны НАТО на эти действия помните? А потому что ее не было... Вот буквально несколько примеров. А про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие страны абсолютно беззаконно людей, граждан третьих государств. Это вообще там не считается, это норма, это абсолютно рутина дня. Вот вам картина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему - мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.