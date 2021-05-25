https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой - РИА Новости, 25.05.2021

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:49

2021-05-25T09:49

2021-05-25T10:19

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.Захарова напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов, которые были в прошлом и на которые никакой реакции Запада не было. Так, она привела в пример инцидент с бортом президента Боливии в 2013 году, который вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2004 году принудительно посадили личный борт сенатора Андрея Вавилова принудительно, опять же по требованию США. В 2012 году российский борт посадили в Турции и досмотрели судно, добавила она."Вы какую-нибудь реакцию со стороны НАТО на эти действия помните? А потому что ее не было... Вот буквально несколько примеров. А про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие страны абсолютно беззаконно людей, граждан третьих государств. Это вообще там не считается, это норма, это абсолютно рутина дня. Вот вам картина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему - мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", - сказала она в эфире "Соловьев Live".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733769401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/bayden-1733768925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мария захарова, в мире