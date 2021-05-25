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"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян
"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян - РИА Новости, 26.05.2021
"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян
Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести ежемесячную безусловную выплату всем россиянам в размере около десяти тысяч рублей, которая будет... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-25T14:17
2021-05-26T00:07
россия
николай стариков
захар прилепин
общество
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 25 мая —РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести ежемесячную безусловную выплату всем россиянам в размере около десяти тысяч рублей, которая будет называться "Справедливый базовый доход" (СБД), заявил член Центрального совета партии Николай Стариков.По словам сопредседателя партии Захара Прилепина, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года."Сегодня около 18 миллионов сограждан живут за чертой бедности, и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к тому, что людей за чертой бедности становится все больше и больше. &lt;...&gt; На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею "Справедливого базового дохода" &lt;...&gt; Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения", — сказал Стариков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации инициатив партии.Так, распределение будет производиться по принципу социальной справедливости, поэтому начинаться выплаты будут с наименее социально защищенных слоев населения и "постепенно двигаться в стороны выплат каждому". Уточняется, что речь идет о ежемесячной сумме "примерно в десять тысяч рублей", которая сможет закрыть основные базовые потребности человека.Законопроект внесут в Госдуму летом, однако рассмотрят его уже депутаты VIII созыва, заявил председатель партии Сергей Миронов."Мы внесем этот законопроект летом этого года. Дело в том, что Госдума VII созыва выходит на закрытие сессии 18 июня. В этой связи внесем этим летом, но рассматривать законопроект уже будут депутаты Госдумы VIII созыва. И я надеюсь, там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный закон для большинства граждан нашей страны", — сказал Миронов в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20210520/partii-1733043657.html
https://ria.ru/20210511/mironov-1731742475.html
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россия, николай стариков, захар прилепин, общество, партия "справедливая россия - за правду"

"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

14:17 25.05.2021 (обновлено: 00:07 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "За Правду" Захар Прилепин, лидер политической партии "Патриоты России" Геннадий Семигин и председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая —РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести ежемесячную безусловную выплату всем россиянам в размере около десяти тысяч рублей, которая будет называться "Справедливый базовый доход" (СБД), заявил член Центрального совета партии Николай Стариков.
По словам сопредседателя партии Захара Прилепина, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года.
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"Сегодня около 18 миллионов сограждан живут за чертой бедности, и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к тому, что людей за чертой бедности становится все больше и больше. <...> На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею "Справедливого базового дохода" <...> Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения", — сказал Стариков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации инициатив партии.
Так, распределение будет производиться по принципу социальной справедливости, поэтому начинаться выплаты будут с наименее социально защищенных слоев населения и "постепенно двигаться в стороны выплат каждому". Уточняется, что речь идет о ежемесячной сумме "примерно в десять тысяч рублей", которая сможет закрыть основные базовые потребности человека.
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Законопроект внесут в Госдуму летом, однако рассмотрят его уже депутаты VIII созыва, заявил председатель партии Сергей Миронов.
"Мы внесем этот законопроект летом этого года. Дело в том, что Госдума VII созыва выходит на закрытие сессии 18 июня. В этой связи внесем этим летом, но рассматривать законопроект уже будут депутаты Госдумы VIII созыва. И я надеюсь, там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный закон для большинства граждан нашей страны", — сказал Миронов в ходе пресс-конференции.
 
РоссияНиколай СтариковЗахар ПрилепинОбществоПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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