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"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян - РИА Новости, 26.05.2021

"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести ежемесячную безусловную выплату всем россиянам в размере около десяти тысяч рублей, которая будет... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-25T14:17

2021-05-25T14:17

2021-05-26T00:07

россия

николай стариков

захар прилепин

общество

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 25 мая —РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести ежемесячную безусловную выплату всем россиянам в размере около десяти тысяч рублей, которая будет называться "Справедливый базовый доход" (СБД), заявил член Центрального совета партии Николай Стариков.По словам сопредседателя партии Захара Прилепина, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года."Сегодня около 18 миллионов сограждан живут за чертой бедности, и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к тому, что людей за чертой бедности становится все больше и больше. <...> На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею "Справедливого базового дохода" <...> Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения", — сказал Стариков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации инициатив партии.Так, распределение будет производиться по принципу социальной справедливости, поэтому начинаться выплаты будут с наименее социально защищенных слоев населения и "постепенно двигаться в стороны выплат каждому". Уточняется, что речь идет о ежемесячной сумме "примерно в десять тысяч рублей", которая сможет закрыть основные базовые потребности человека.Законопроект внесут в Госдуму летом, однако рассмотрят его уже депутаты VIII созыва, заявил председатель партии Сергей Миронов."Мы внесем этот законопроект летом этого года. Дело в том, что Госдума VII созыва выходит на закрытие сессии 18 июня. В этой связи внесем этим летом, но рассматривать законопроект уже будут депутаты Госдумы VIII созыва. И я надеюсь, там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный закон для большинства граждан нашей страны", — сказал Миронов в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20210520/partii-1733043657.html

https://ria.ru/20210511/mironov-1731742475.html

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россия, николай стариков, захар прилепин, общество, партия "справедливая россия - за правду"