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В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана
В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана - РИА Новости, 25.05.2021
В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана
В авиакомпании Brussels airlines сравнили ситуацию с возможным закрытием для полётов неба над Белоруссией с Донбассом и извержением вулкана. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:49
2021-05-25T21:49
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
евросоюз
белоруссия
япония
alitalia
brussels airlines
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В авиакомпании Brussels airlines сравнили ситуацию с возможным закрытием для полётов неба над Белоруссией с Донбассом и извержением вулкана.Лидеры стран Евросоюза на саммите по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией."Единственные другие случаи в прошлом, которые приходят на ум, - это, конечно, ситуация в регионе Донбасса, которая заставляет избегать региона Восточной Украины, и более ранняя ситуация, созданная извержением исландского вулкана под ледником Эйяфьятлайокудль", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Маайке Андриес.Извержение Эйяфьятлайокудля весной 2010 года привело к общеевропейскому авиационному коллапсу. Авиасообщение в Северной Европе и прилегающих странах было полностью парализовано на несколько недель."Это облако (пепла, вызванное извержением - ред.) ограничивало видимость… Все полеты над Великобританией и Скандинавией были отменены, и многие аэропорты должны были закрыться по всей Европе, вплоть до России и Украины. В том случае количество облетелых манёвров, совершенных международными рейсами, было впечатляющим, и оно повлияло на стоимость билетов. Но это было исключением", - отметила Андриес.В ситуации с Белоруссией цены на авиаперелеты вряд ли серьёзно изменятся, считает она."Стоимость авиабилетов структурно зависит от спроса и предложения. Это скорее рынок, который определяет цены в очень конкурентной среде авиакомпаний, поэтому я ожидаю, что большинство авиакомпаний абсорбируют (дополнительные - ред.) расходы, не повышая цену билета по этой конкретной причине", - сказала она.Андриес добавила, что в Brussels airlines не могут предположить, как долго продлится ситуация.Ранее сообщалось, к примеру, что итальянская авиакомпания Alitalia ждет распоряжений национального транспортного регулятора ENAC о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии, но в отсутствии рейсов в Россию пока располагает только одним грузовым маршрутом в Японию, который пролетает над Белоруссией.На Brussels airlines пока не повлияет возможность закрытия полётов над Белоруссией. Авиакомпания уже какое-то время не выполняет рейсы в Россию, возобновить их планируется 12 июня. И вот на эти перелеты ситуация с небом над Белоруссией может оказать влияние, отмечала Андриес.Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Там отметили при этом, что Iberia фактически не летает над Белоруссией – только один раз в неделю чартер до Китая.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, евросоюз, белоруссия, япония, alitalia , brussels airlines

В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана

21:49 25.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В авиакомпании Brussels airlines сравнили ситуацию с возможным закрытием для полётов неба над Белоруссией с Донбассом и извержением вулкана.
Лидеры стран Евросоюза на саммите по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
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"Единственные другие случаи в прошлом, которые приходят на ум, - это, конечно, ситуация в регионе Донбасса, которая заставляет избегать региона Восточной Украины, и более ранняя ситуация, созданная извержением исландского вулкана под ледником Эйяфьятлайокудль", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Маайке Андриес.
Извержение Эйяфьятлайокудля весной 2010 года привело к общеевропейскому авиационному коллапсу. Авиасообщение в Северной Европе и прилегающих странах было полностью парализовано на несколько недель.
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"Это облако (пепла, вызванное извержением - ред.) ограничивало видимость… Все полеты над Великобританией и Скандинавией были отменены, и многие аэропорты должны были закрыться по всей Европе, вплоть до России и Украины. В том случае количество облетелых манёвров, совершенных международными рейсами, было впечатляющим, и оно повлияло на стоимость билетов. Но это было исключением", - отметила Андриес.
В ситуации с Белоруссией цены на авиаперелеты вряд ли серьёзно изменятся, считает она.
"Стоимость авиабилетов структурно зависит от спроса и предложения. Это скорее рынок, который определяет цены в очень конкурентной среде авиакомпаний, поэтому я ожидаю, что большинство авиакомпаний абсорбируют (дополнительные - ред.) расходы, не повышая цену билета по этой конкретной причине", - сказала она.
Андриес добавила, что в Brussels airlines не могут предположить, как долго продлится ситуация.
Ранее сообщалось, к примеру, что итальянская авиакомпания Alitalia ждет распоряжений национального транспортного регулятора ENAC о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии, но в отсутствии рейсов в Россию пока располагает только одним грузовым маршрутом в Японию, который пролетает над Белоруссией.
На Brussels airlines пока не повлияет возможность закрытия полётов над Белоруссией. Авиакомпания уже какое-то время не выполняет рейсы в Россию, возобновить их планируется 12 июня. И вот на эти перелеты ситуация с небом над Белоруссией может оказать влияние, отмечала Андриес.
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Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Там отметили при этом, что Iberia фактически не летает над Белоруссией – только один раз в неделю чартер до Китая.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияЕвросоюзБелоруссияЯпонияAlitaliaBrussels Airlines
 
 
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