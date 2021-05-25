https://ria.ru/20210525/vstrecha-1733890328.html
В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена
В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию, заявила официальный... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:55
2021-05-25T19:55
2021-05-25T20:32
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джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля."Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - заявила Псаки на брифинге.Она отметила, что Байден планирует поднять тему Украины, "президент намерен подчеркнуть поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам Псаки, другой планируемой темой является Белоруссия и высказанные Байденом озабоченности.Представитель Белого дома подчеркнула, что за предстоящие три недели могут появиться новые темы."Мы могли забыть в последние несколько лет, но дипломатия так работает: мы не сотрудничаем и встречаемся только с теми лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - сказала она.Соединенные Штаты ожидают "сложного разговора" в ходе предстоящей в Женеве в июне встречи с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Формат саммита Россия-США и состав делегаций пока не уточнен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы предоставим пресс-релиз (по итогам - ред.), я пока не могу сказать ничего по формату встречи, но как это водится: обычно есть представители с обеих сторон", - ответила она на вопрос, будет ли на саммите присутствовать кто-либо, кроме президентов.Псаки подчеркнула, что США не выдвигают предварительных условий для организации саммита.Она отметила, что тема кибербезопасности будет поднята президентом США, среди других. "Киберсфера будет темой беседы", - отметила она.США не ждут, что после саммита Байдена и Путина отношения двух стран сразу улучшатся, но хотят начала предсказуемых отношений, добавила Джен Псаки.Она подчеркнула, что не считает решение США о проведении саммита с российским лидером проявлением слабости президент США."Это демонстрирует то, что президент США не боится встать перед противником и использовать возможность личной дипломатии, чтобы указать на свои озабоченности и области, где есть возможность к сотрудничеству, где в этом есть взаимная ", - парировала Псаки.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
https://ria.ru/20210525/samolet-1733890917.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным
обсудит стратегическую стабильность, Украину
и Белоруссию
, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Путин и Байден встретятся в Женеве
16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - заявила Псаки на брифинге.
Она отметила, что Байден планирует поднять тему Украины, "президент намерен подчеркнуть поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам Псаки, другой планируемой темой является Белоруссия и высказанные Байденом озабоченности.
Представитель Белого дома подчеркнула, что за предстоящие три недели могут появиться новые темы.
"Мы могли забыть в последние несколько лет, но дипломатия так работает: мы не сотрудничаем и встречаемся только с теми лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - сказала она.
Соединенные Штаты ожидают "сложного разговора" в ходе предстоящей в Женеве в июне встречи с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не ожидаем, что по окончании (саммита) дела пойдут проще простого - в действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где у нас присутствуют разногласия. Однако это (событие) - возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Формат саммита Россия-США и состав делегаций пока не уточнен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы предоставим пресс-релиз (по итогам - ред.), я пока не могу сказать ничего по формату встречи, но как это водится: обычно есть представители с обеих сторон", - ответила она на вопрос, будет ли на саммите присутствовать кто-либо, кроме президентов.
Псаки подчеркнула, что США не выдвигают предварительных условий для организации саммита.
Она отметила, что тема кибербезопасности будет поднята президентом США, среди других. "Киберсфера будет темой беседы", - отметила она.
США не ждут, что после саммита Байдена и Путина отношения двух стран сразу улучшатся, но хотят начала предсказуемых отношений, добавила Джен Псаки.
"Мы предложили саммит, потому что мы считаем это возможностью продвинуть наши национальные интересы и нашу тематику … Мы не предполагаем, что после него все станет легко и безоблачно, напротив, мы ожидаем, что у нас по-прежнему будет трудные беседы и продолжится конфронтация в областях, где у нас есть разногласия, но это возможность продвижения к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Она подчеркнула, что не считает решение США о проведении саммита с российским лидером проявлением слабости президент США.
"Это демонстрирует то, что президент США не боится встать перед противником и использовать возможность личной дипломатии, чтобы указать на свои озабоченности и области, где есть возможность к сотрудничеству, где в этом есть взаимная ", - парировала Псаки.