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Лавров рассказал о встрече Патрушева с советником Байдена Салливаном
Лавров рассказал о встрече Патрушева с советником Байдена Салливаном - РИА Новости, 25.05.2021
Лавров рассказал о встрече Патрушева с советником Байдена Салливаном
Разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана касался всего спектра отношений Москвы и... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:42
2021-05-25T13:42
2021-05-25T13:57
джейк салливан
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сергей лавров
николай патрушев
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана касался всего спектра отношений Москвы и Вашингтона, был откровенным, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений. Точно так же, как мы это обсуждали в Исландии с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные, глубокие по большинству проблем международной жизни, но также и по вопросам двусторонних отношений", - сказал Лавров на пресс-конференции."Но манера, в которой излагалась позиция американской стороны, я считаю, была уважительной", - добавил он.Салливан и Патрушев ранее провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали беседы Патрушева и Салливана о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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джейк салливан, россия, сергей лавров, николай патрушев, сша, политика