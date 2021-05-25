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Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече Путина и Байдена
Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече Путина и Байдена
Кремль в ближайшее время сделает заявление относительно встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:48
2021-05-25T13:18
энтони блинкен
сергей рябков
женева (город)
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кремль в ближайшее время сделает заявление относительно встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно."Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, означает ли данное сообщение то, что РФ согласилась на проведение встречи.Стратегическая стабильность и контроль над вооружениями касаются всех стран, эта тематика будет на повестке дня на планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вопросы стабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая, наверное, касается всех стран мира, и, безусловно, стабильность и контроль над вооружениями будет на повестке дня однозначно. Но давайте все-таки дождемся скорого заявления на этот счет и потом уже обсуждать возможную повестку дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, появился ли какой-то список для обсуждения на планируемой встрече лидеров России и США после переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в частности, не намерены ли президенты обсуждать вопросы ядерной безопасности.На уточняющий вопрос о том, какого минимума достаточно было бы достичь, чтобы начать деэскалацию двусторонних отношений РФ и США, учитывая уровень эскалации, Песков сказал: "Давайте мы сначала определимся с событием как таковым, а потом уже будем его обсуждать".Песков также воздержался от ответа на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена. "До обнародования каких-то решений я вам ничего сказать больше не могу", - отметил он.Салливан и Патрушев ранее провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.Путин и Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщила в понедельник швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vstrecha-1733781099.html
https://ria.ru/20210525/artilleriya-1733685761.html
https://ria.ru/20210524/vooruzheniya-1733637076.html
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энтони блинкен, сергей рябков, женева (город), россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече Путина и Байдена

12:48 25.05.2021 (обновлено: 13:18 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кремль в ближайшее время сделает заявление относительно встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.
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"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, означает ли данное сообщение то, что РФ согласилась на проведение встречи.
Стратегическая стабильность и контроль над вооружениями касаются всех стран, эта тематика будет на повестке дня на планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вопросы стабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая, наверное, касается всех стран мира, и, безусловно, стабильность и контроль над вооружениями будет на повестке дня однозначно. Но давайте все-таки дождемся скорого заявления на этот счет и потом уже обсуждать возможную повестку дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, появился ли какой-то список для обсуждения на планируемой встрече лидеров России и США после переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в частности, не намерены ли президенты обсуждать вопросы ядерной безопасности.
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На уточняющий вопрос о том, какого минимума достаточно было бы достичь, чтобы начать деэскалацию двусторонних отношений РФ и США, учитывая уровень эскалации, Песков сказал: "Давайте мы сначала определимся с событием как таковым, а потом уже будем его обсуждать".
Песков также воздержался от ответа на вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена. "До обнародования каких-то решений я вам ничего сказать больше не могу", - отметил он.
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Салливан и Патрушев ранее провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.
Путин и Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщила в понедельник швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
 
Энтони БлинкенСергей РябковЖенева (город)РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
 
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