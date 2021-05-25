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https://ria.ru/20210525/volkova-1733790884.html
Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику
Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику - РИА Новости, 25.05.2021
Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику
Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала, почему решила пойти в политику. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:59
2021-05-25T12:59
шоу-бизнес
знаменитости
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иваново
шоубиз
тату
юлия волкова
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала, почему решила пойти в политику.По словам Юлии, она часто ездила в город Иваново, где у нее много друзей. Каждый раз, когда певица бывала там в гостях, люди интересовались, есть ли у нее знакомые, которых можно попросить о помощи. Это и подтолкнуло Волкову к мысли о том, чтобы самой начать помогать.Юлия рассказала, что совсем недавно вернулась из Ивановской области, где много общалась с местными жителями. Певица также раскрыла некоторые подробности процесса съемок ее агитационного ролика. Юлия призналась, что над ним работали "люди опытные". Кроме того, ей тяжело было сразу выучить такой текст, поэтому она читала свою речь с суфлера.
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шоу-бизнес, знаменитости, иван ургант, иваново, тату, юлия волкова, ивановская область

Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику

12:59 25.05.2021
 
© Фото : @official_juliavolkova/InstagramПевица Юлия Волкова в Ивановском региональном отделении партии "Единая Россия"
Певица Юлия Волкова в Ивановском региональном отделении партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : @official_juliavolkova/Instagram
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала, почему решила пойти в политику.
По словам Юлии, она часто ездила в город Иваново, где у нее много друзей. Каждый раз, когда певица бывала там в гостях, люди интересовались, есть ли у нее знакомые, которых можно попросить о помощи. Это и подтолкнуло Волкову к мысли о том, чтобы самой начать помогать.

"Я подумала: а почему бы мне глобально не подойти к моменту и уже самой решать проблемы в этом городе? Там нужна моя женская рука", — уверена артистка.

Юлия рассказала, что совсем недавно вернулась из Ивановской области, где много общалась с местными жителями.
"Действительно, очень много проблем, — говорит Волкова. — Я хочу сказать одно: если я смогу помочь хотя бы одному человеку, то буду считать, что не зря сделала этот шаг в политику".
Певица также раскрыла некоторые подробности процесса съемок ее агитационного ролика. Юлия призналась, что над ним работали "люди опытные". Кроме того, ей тяжело было сразу выучить такой текст, поэтому она читала свою речь с суфлера.
Певица Юлия Волкова - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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