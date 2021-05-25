https://ria.ru/20210525/volkova-1733790884.html

Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику

Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику - РИА Новости, 25.05.2021

Экс-солистка "Тату" рассказала, почему решила пойти в политику

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала, почему решила пойти в политику. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:59

2021-05-25T12:59

2021-05-25T12:59

шоу-бизнес

знаменитости

иван ургант

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шоубиз

тату

юлия волкова

ивановская область

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала, почему решила пойти в политику.По словам Юлии, она часто ездила в город Иваново, где у нее много друзей. Каждый раз, когда певица бывала там в гостях, люди интересовались, есть ли у нее знакомые, которых можно попросить о помощи. Это и подтолкнуло Волкову к мысли о том, чтобы самой начать помогать.Юлия рассказала, что совсем недавно вернулась из Ивановской области, где много общалась с местными жителями. Певица также раскрыла некоторые подробности процесса съемок ее агитационного ролика. Юлия призналась, что над ним работали "люди опытные". Кроме того, ей тяжело было сразу выучить такой текст, поэтому она читала свою речь с суфлера.

https://ria.ru/20210430/praymeriz-1730727319.html

иваново

ивановская область

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шоу-бизнес, знаменитости, иван ургант, иваново, тату, юлия волкова, ивановская область