https://ria.ru/20210430/praymeriz-1730727319.html
Экс-солистка "Тату" Волкова зарегистрировалась на праймериз ЕР
Экс-солистка "Тату" Волкова зарегистрировалась на праймериз ЕР
Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" зарегистрировал бывшую солистку группы "Тату" Юлию Волкову для участия в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:33
2021-04-30T16:33
2021-04-30T16:33
тату
юлия волкова
госдума рф
единая россия
ивановская область
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" зарегистрировал бывшую солистку группы "Тату" Юлию Волкову для участия в праймериз перед выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости секретарь реготделения партии Сергей Низов.Ранее Волкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области. В пресс-службе регионального отделения ЕР подтвердили, что Волкова подала заявление и пакет документов. В пятницу оргкомитет праймериз рассмотрел пакет документов певицы."Зарегистрирована", - сказал Низов по итогам заседания.Как уточняется на сайте предварительного голосования, певица пойдёт как беспартийный кандидат от Ивановской области по Кинешемскому одномандатному избирательному округу.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
https://ria.ru/20210429/praymeriz-1730406652.html
https://ria.ru/20210416/poklonskaya-1728609008.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тату, юлия волкова, госдума рф, единая россия, ивановская область, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости.
Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования "Единой России
" зарегистрировал бывшую солистку группы "Тату" Юлию Волкову
для участия в праймериз перед выборами в Госдуму
, сообщил РИА Новости секретарь реготделения партии Сергей Низов.
Ранее Волкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области
. В пресс-службе регионального отделения ЕР подтвердили, что Волкова подала заявление и пакет документов. В пятницу оргкомитет праймериз рассмотрел пакет документов певицы.
"Зарегистрирована", - сказал Низов по итогам заседания.
Как уточняется на сайте предварительного голосования, певица пойдёт как беспартийный кандидат от Ивановской области по Кинешемскому одномандатному избирательному округу.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.