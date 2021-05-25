Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:15 25.05.2021 (обновлено: 10:22 25.05.2021)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Только в прошлом году активы физлиц выросли на два триллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские (одни из самых дешевых в мире и доходных с точки зрения дивидендов), так и иностранные (инструмент инвестирования в валюте). Облигации более консервативный инструмент и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", — пояснил финансист.
По его словам, при долгосрочном инвестировании следует приобретать акции быстрорастущих компаний. Он назвал интересными в ближайшей перспективе и сырьевые компании.
Кроме того, Русецкий порекомендовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель. Аналитик советует при небольшой сумме инвестирования обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.