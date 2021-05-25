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Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

В последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Только в прошлом году активы физлиц выросли на два триллиона рублей, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:15

2021-05-25T02:15

2021-05-25T10:22

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

инвестиции

рубль

деньги

экономика

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Только в прошлом году активы физлиц выросли на два триллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, при долгосрочном инвестировании следует приобретать акции быстрорастущих компаний. Он назвал интересными в ближайшей перспективе и сырьевые компании.Кроме того, Русецкий порекомендовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель. Аналитик советует при небольшой сумме инвестирования обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, рубль, деньги, экономика