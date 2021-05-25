https://ria.ru/20210525/virus-1733818119.html
Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии
Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии - РИА Новости, 25.05.2021
Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии
Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии — таким мнением поделились с Ura.RU российские вирусологи. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:05
2021-05-25T14:05
2021-05-25T19:10
ura.ru
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565216018_0:205:3104:1951_1920x0_80_0_0_22a76a275141da93eef9c816c5e35c58.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии — таким мнением поделились с Ura.RU российские вирусологи. По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, этот вирус действительно потенциально опасен, но паниковать не стоит.Профессор вирусологии Александр Чепурнов согласился с коллегой, но добавил, что вероятность передачи оспы от обезьян к человеку крайне мала. По его словам, такие случаи очень редки, а степень контагиозности низкая.К тому же, напомнил ученый, есть вакцина от натуральной оспы, которую продолжают совершенствовать. Оспа была одним из самых разрушительных вирусных заболеваний, которые когда-либо поражали человечество. Она убивала трех из каждых десяти инфицированных людей. Те, кто выживал, зачастую оставались инвалидами, слепыми или изуродованными.В 1980 году после согласованных глобальных усилий по иммунизации населения оспу официально ликвидировали по всему миру. Всемирная организация здравоохранения отметила это событие как самую успешную кампанию по вакцинации в истории.Вирус оспы обезьян относят к семейству поксвирусов. Человек может заразиться при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, высокая температура, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).
https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html
https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598810582.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565216018_201:0:2913:2034_1920x0_80_0_0_b36a43fe255f45763cc9920dda2d9db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ura.ru, александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии — таким мнением поделились с Ura.RU
российские вирусологи.
По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, этот вирус действительно потенциально опасен, но паниковать не стоит.
"Надо планомерно работать. Проводить изучение вирусов теплокровных животных (летучих мышей, грызунов), вирусов клещей, комаров, других членистоногих", — объяснил он.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов
согласился с коллегой, но добавил, что вероятность передачи оспы от обезьян к человеку крайне мала. По его словам, такие случаи очень редки, а степень контагиозности низкая.
К тому же, напомнил ученый, есть вакцина от натуральной оспы, которую продолжают совершенствовать.
"Поскольку существующая вакцина очень эффективна, но очень реактогенная (вызывает серьезные побочные реакции), ряд ученых продолжает работать", — рассказал Чепурнов.
Оспа была одним из самых разрушительных вирусных заболеваний, которые когда-либо поражали человечество. Она убивала трех из каждых десяти инфицированных людей. Те, кто выживал, зачастую оставались инвалидами, слепыми или изуродованными.
В 1980 году после согласованных глобальных усилий по иммунизации населения оспу официально ликвидировали по всему миру. Всемирная организация здравоохранения отметила это событие как самую успешную кампанию по вакцинации в истории.
Вирус оспы обезьян относят к семейству поксвирусов. Человек может заразиться при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, высокая температура, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).