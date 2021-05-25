https://ria.ru/20210525/virus-1733818119.html

Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии

Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии - РИА Новости, 25.05.2021

Человечество предупредили о риске новой опасной пандемии

Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии — таким мнением поделились с Ura.RU российские вирусологи. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:05

2021-05-25T14:05

2021-05-25T19:10

ura.ru

александр чепурнов

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии — таким мнением поделились с Ura.RU российские вирусологи. По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, этот вирус действительно потенциально опасен, но паниковать не стоит.Профессор вирусологии Александр Чепурнов согласился с коллегой, но добавил, что вероятность передачи оспы от обезьян к человеку крайне мала. По его словам, такие случаи очень редки, а степень контагиозности низкая.К тому же, напомнил ученый, есть вакцина от натуральной оспы, которую продолжают совершенствовать. Оспа была одним из самых разрушительных вирусных заболеваний, которые когда-либо поражали человечество. Она убивала трех из каждых десяти инфицированных людей. Те, кто выживал, зачастую оставались инвалидами, слепыми или изуродованными.В 1980 году после согласованных глобальных усилий по иммунизации населения оспу официально ликвидировали по всему миру. Всемирная организация здравоохранения отметила это событие как самую успешную кампанию по вакцинации в истории.Вирус оспы обезьян относят к семейству поксвирусов. Человек может заразиться при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, высокая температура, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).

https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html

https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598810582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ura.ru, александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество