https://ria.ru/20210525/vinnik-1733892801.html

Адвокат опроверг сообщения о намерении Винника начать голодовку

Адвокат опроверг сообщения о намерении Винника начать голодовку - РИА Новости, 25.05.2021

Адвокат опроверг сообщения о намерении Винника начать голодовку

Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело нe слышал о намерении своего подзащитного начать новую голодовку, но подчеркивает, что есть риск суицида,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:22

2021-05-25T20:22

2021-05-25T20:22

фбр

дело александра винника

александр винник

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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело нe слышал о намерении своего подзащитного начать новую голодовку, но подчеркивает, что есть риск суицида, если он будет экстрадирован в США.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что состояние Винника очень подавленное и он вновь готов объявить голодовку. "Мы не в курсе этого (возможной голодовки - ред.). Но мы говорим, что есть риск суицида, если Александр Винник будет экстрадирован в США. И экстрадиция будет представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство отношении", - сказал Бело РИА Новости.В США Виннику может грозить до 50 лет тюремного заключения. Защита россиянина отмечает, что согласно европейским нормам, французская юстиция может оценить законность или незаконность возможной экстрадиции Винника в США.В ходе заседания апелляционного суда во вторник Бело указал указывал на то, что Винник находится в депрессивном состоянии. "Содержание в изоляции, депрессия. У моего подзащитного проблемы с памятью. Он говорит даже, что не помнит лица своих детей", - отметил адвокат.Ранее Бело обратился с ходатайством к суду провести психологическую экспертизу в отношении россиянина.Апелляционный суд Парижа 18 мая начал рассмотрение апелляции на приговор Винника, который в декабре прошлого года был признан виновным в отмывании денег в составе организованной группировки и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда также опротестовала прокуратура.В первые дни начавшегося на прошлой неделе апелляционного процесса защита Винника выступила с несколькими ходатайствовали. В частности, адвокаты потребовали проведения экспертизы копий доказательств, предоставленных ФБР США по этому делу.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20210521/vinnik-1733336285.html

https://ria.ru/20210525/vinnik-1733825009.html

https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html

https://ria.ru/20201207/vinnik-1588067953.html

франция

сша

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, сша, париж, в мире