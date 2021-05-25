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Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына
Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына - РИА Новости, 25.05.2021
Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына
Мать россиянина Александра Винника сообщила, что не имеет возможности оплачивать услуги адвокатов, защищающих его сына в суде. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:31
2021-05-25T14:31
россия
дело александра винника
александр винник
франция
в мире
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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянина Александра Винника сообщила, что не имеет возможности оплачивать услуги адвокатов, защищающих его сына в суде."Я не плачу адвокатам, потому что мне нечем платить. Люди уже мне не дают деньги взаймы", - сказала Вера Винник, которая приехала из России на заседание апелляционного суда Парижа.В ходе своей речи она отмечала, что в их семье никогда не было "никаких огромных денег".Она подчеркнула, что двое детей не видели отца почти четыре года - с июля 2017 года, могут общаться с ним только по телефону.В ноябре прошлого года от рака скончалась жена Александра Винника, которой было 34 года. Виннику не разрешили поехать на похороны в Россию."Сейчас сказать, что нам плохо, когда остались двое маленьких детей, которые плачут и рыдают, это ничего не сказать", - говорит Вера Винник.В начале своей речи, характеризуя своего сына, она отмечала: "Если бы на свете было бы побольше таких людей, как мой сын, тогда бы мир стал лучше"."Мой сын никогда ничего противозаконного не делал... Он здесь, потому что он россиянин", - подчеркивала она.Aпелляционный суд Парижа 18 мая начал рассмотрение апелляции на приговор Винника. В декабре парижский суд признал его виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда также опротестовала прокуратура.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
https://ria.ru/20201207/vinnik-1587630449.html
https://ria.ru/20210520/ekstraditsiya-1733165987.html
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россия, дело александра винника, александр винник, франция, в мире

Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына

14:31 25.05.2021
 
© РИА НовостиВера Петровна Винник
Вера Петровна Винник - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянина Александра Винника сообщила, что не имеет возможности оплачивать услуги адвокатов, защищающих его сына в суде.
"Я не плачу адвокатам, потому что мне нечем платить. Люди уже мне не дают деньги взаймы", - сказала Вера Винник, которая приехала из России на заседание апелляционного суда Парижа.
В ходе своей речи она отмечала, что в их семье никогда не было "никаких огромных денег".
"Мы обычные люди. У нас нет никаких больших денег. Мне собирали на поездку (на заседание суда в Париж - ред.) люди", - добавила россиянка.
Она подчеркнула, что двое детей не видели отца почти четыре года - с июля 2017 года, могут общаться с ним только по телефону.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 01:04
Дело россиянина Александра Винника во Франции
В ноябре прошлого года от рака скончалась жена Александра Винника, которой было 34 года. Виннику не разрешили поехать на похороны в Россию.
"Сейчас сказать, что нам плохо, когда остались двое маленьких детей, которые плачут и рыдают, это ничего не сказать", - говорит Вера Винник.
В начале своей речи, характеризуя своего сына, она отмечала: "Если бы на свете было бы побольше таких людей, как мой сын, тогда бы мир стал лучше".
"Мой сын никогда ничего противозаконного не делал... Он здесь, потому что он россиянин", - подчеркивала она.
"Я могу поклясться, что никогда мой сын ни одной копейки не брал", - повторяла Вера Винник.
Aпелляционный суд Парижа 18 мая начал рассмотрение апелляции на приговор Винника. В декабре парижский суд признал его виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда также опротестовала прокуратура.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:56
России отказали в экстрадиции Винника
Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.
В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
 
РоссияДело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияВ мире
 
 
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