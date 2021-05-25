https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733827414.html

Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Новосибирскую область

Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Новосибирскую область - РИА Новости, 25.05.2021

Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Новосибирскую область

Новосибирская область получила первые 3,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:41

2021-05-25T14:41

2021-05-25T14:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

новосибирск

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Новосибирская область получила первые 3,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, сообщает во вторник облправительство.Всего в Новосибирскую область уже поступило 353 613 доз препаратов "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, первую партию вакцины ("КовиВак") распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения", - говорится в сообщении."КовиВак" – третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит полноценный, полностью деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Хранится препарат в обычных условиях при температуре +2 +8 градусов Цельсия. Цикл приема состоит из двух прививок с разницей между ними – 14 дней.По состоянию на 25 мая в Новосибирской области вакцинированы однократно – 290 097 жителей региона. Привиты двукратно и завершили курс вакцинации уже более 213 тысяч человек.В Новосибирской области развернуто 95 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах. Четыре мобильных пункта организованы в торговых центрах Новосибирска – в "Сан-Сити", "Эдеме", "МЕГЕ" и "Реке". Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsina-1733780441.html

https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733770721.html

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коронавирус в россии, россия, российская академия наук, новосибирск, новосибирская область, общество