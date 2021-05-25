Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Новосибирскую область
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Новосибирская область получила первые 3,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, сообщает во вторник облправительство.
Всего в Новосибирскую область уже поступило 353 613 доз препаратов "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, первую партию вакцины ("КовиВак") распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения", - говорится в сообщении.
"КовиВак" – третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит полноценный, полностью деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Хранится препарат в обычных условиях при температуре +2 +8 градусов Цельсия. Цикл приема состоит из двух прививок с разницей между ними – 14 дней.
По состоянию на 25 мая в Новосибирской области вакцинированы однократно – 290 097 жителей региона. Привиты двукратно и завершили курс вакцинации уже более 213 тысяч человек.
В Новосибирской области развернуто 95 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах. Четыре мобильных пункта организованы в торговых центрах Новосибирска – в "Сан-Сити", "Эдеме", "МЕГЕ" и "Реке". Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.