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Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин - РИА Новости, 25.05.2021
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:21
2021-05-25T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин

11:21 25.05.2021 (обновлено: 11:29 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С целью повышения доступности вакцин Российская Федерация поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко на Всемирной ассамблее здравоохранения.
Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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