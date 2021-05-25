https://ria.ru/20210525/vaktsina-1733783552.html

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин - РИА Новости, 25.05.2021

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:21

2021-05-25T11:21

2021-05-25T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество