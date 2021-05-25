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Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин - РИА Новости, 25.05.2021
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:21
2021-05-25T11:21
2021-05-25T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество