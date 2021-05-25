https://ria.ru/20210525/ukraina-1733899162.html
В Госдуме оценили идею Зеленского создать нацсопротивление на Украине
В Госдуме оценили идею Зеленского создать нацсопротивление на Украине - РИА Новости, 25.05.2021
В Госдуме оценили идею Зеленского создать нацсопротивление на Украине
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского создать национальное сопротивление, заявил, что Зеленский... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:44
2021-05-25T21:44
2021-05-25T21:44
руслан бальбек
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского создать национальное сопротивление, заявил, что Зеленский пытается отвлечь внимание общественности, поскольку не добился политических и экономических успехов.Ранее сообщалось, что Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.Депутат подчеркнул, что президент Украины предлагает создать всенародное сопротивление "с бухты-барахты", при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться."Российского вторжения не дождутся, наступления ДНР и ЛНР – тоже сомневаюсь", - добавил Бальбек.По его мнению, создание сопротивления нужно, чтобы в головах украинцев не созрел вопрос, чем занимается их президент. Бальбек считает, что на Украине начнется "все то, что в современных войнах уже неактуально" - массовые сборы резервистов, учения, рытье окопов.Ранее сообщалось, что в проекте закона, который предлагает Зеленский, поясняется, что национальное сопротивление – это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент.Законопроект также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины. Документом определяются задачи территориальной обороны, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны. Согласно законопроекту, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
https://ria.ru/20210525/ukraina-1733754182.html
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руслан бальбек, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского
создать национальное сопротивление, заявил, что Зеленский пытается отвлечь внимание общественности, поскольку не добился политических и экономических успехов.
Ранее сообщалось, что Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.
"Все с Зеленским понятно: не добился ни политических, ни экономических успехов и поэтому решил воспользоваться приемом фокусника - отвлечь внимание общественности на ложный след", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что президент Украины
предлагает создать всенародное сопротивление "с бухты-барахты", при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться.
"Российского вторжения не дождутся, наступления ДНР
и ЛНР
– тоже сомневаюсь", - добавил Бальбек.
По его мнению, создание сопротивления нужно, чтобы в головах украинцев не созрел вопрос, чем занимается их президент. Бальбек считает, что на Украине начнется "все то, что в современных войнах уже неактуально" - массовые сборы резервистов, учения, рытье окопов.
"А когда народ начнет сильно возмущаться, движение благополучно похоронят, а граждане будут страшно рады, что на учения не надо ездить, по земле ползать и минимум полгода не будут задавать вопросы про экономическое состояние страны", - подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что в проекте закона, который предлагает Зеленский, поясняется, что национальное сопротивление – это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент.
Законопроект также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины. Документом определяются задачи территориальной обороны, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны. Согласно законопроекту, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.