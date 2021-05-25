Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление
16:49 25.05.2021 (обновлено: 22:46 25.05.2021)
КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны, следует из текста законопроекта "Об основах национального сопротивления", который обнародован на сайте Верховной рады Украины во вторник.
"Задачами этого проекта закона являются: формирование на Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе поясняется, что национальное сопротивление — это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент.
Законопроект также предусматривает создание Сил территориальной обороны в Вооруженных силах Украины. Документом определяются задачи территориальной обороны, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны. Согласно законопроекту, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.