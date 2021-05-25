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Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление
Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление - РИА Новости, 25.05.2021
Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление
Украинский президент Владимир Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:49
2021-05-25T22:46
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны, следует из текста законопроекта "Об основах национального сопротивления", который обнародован на сайте Верховной рады Украины во вторник.В документе поясняется, что национальное сопротивление — это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент.Законопроект также предусматривает создание Сил территориальной обороны в Вооруженных силах Украины. Документом определяются задачи территориальной обороны, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны. Согласно законопроекту, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление

16:49 25.05.2021 (обновлено: 22:46 25.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предлагает создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны, следует из текста законопроекта "Об основах национального сопротивления", который обнародован на сайте Верховной рады Украины во вторник.

"Задачами этого проекта закона являются: формирование на Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе поясняется, что национальное сопротивление — это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
14:35
На Украине вскармливается милитаристский режим, заявила Захарова
Законопроект также предусматривает создание Сил территориальной обороны в Вооруженных силах Украины. Документом определяются задачи территориальной обороны, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны. Согласно законопроекту, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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