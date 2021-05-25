"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского
04:04 25.05.2021 (обновлено: 08:24 25.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление на пресс-конференции по итогам двух лет работы.
"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — считает Кузьмин.
Он отметил, что Зеленский рассказал совсем не то, чего ждали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и о планах на будущее.
"А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое", — написал депутат.
По мнению Кузьмина, эта пресс-конференция стала "самым большим медийным провалом" главы государства.