https://ria.ru/20210525/ukraina-1733754182.html

"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского

"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского - РИА Новости, 25.05.2021

"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T04:04

2021-05-25T04:04

2021-05-25T08:24

оппозиционная платформа - за жизнь

ренат кузьмин

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление на пресс-конференции по итогам двух лет работы.Он отметил, что Зеленский рассказал совсем не то, чего ждали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и о планах на будущее.По мнению Кузьмина, эта пресс-конференция стала "самым большим медийным провалом" главы государства.

https://ria.ru/20210524/ukraina-1733580882.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, владимир зеленский, украина, в мире