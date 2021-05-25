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"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского
"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского - РИА Новости, 25.05.2021
"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T04:04
2021-05-25T08:24
оппозиционная платформа - за жизнь
ренат кузьмин
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление на пресс-конференции по итогам двух лет работы.Он отметил, что Зеленский рассказал совсем не то, чего ждали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и о планах на будущее.По мнению Кузьмина, эта пресс-конференция стала "самым большим медийным провалом" главы государства.
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оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, владимир зеленский, украина, в мире

"Большой провал": в Раде подвели итоги двух лет президентства Зеленского

04:04 25.05.2021 (обновлено: 08:24 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook президента Владимира Зеленского за его выступление на пресс-конференции по итогам двух лет работы.

"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — считает Кузьмин.

Он отметил, что Зеленский рассказал совсем не то, чего ждали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и о планах на будущее.

"А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое", — написал депутат.

По мнению Кузьмина, эта пресс-конференция стала "самым большим медийным провалом" главы государства.
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Оппозиционная платформа - За жизньРенат КузьминВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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