Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/ubytki-1733820071.html
Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках
Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках - РИА Новости, 25.05.2021
Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте предприятия. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:15
2021-05-25T15:19
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603597371_0:0:1254:706_1920x0_80_0_0_6caf2c5946c505d179c028a9633e9b63.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте предприятия.Поэтому совет директоров решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль, не начислять и не выплачивать дивиденды.Как следует из опубликованной на сайте бухгалтерской отчетности, корпорация и раньше показывала крупные убытки, которые чередовались с небольшими прибылями: 2019 год она закончила с прибылью в 48 миллионов рублей, 2018-й — с убытком чуть более двух миллиардов, 2017-й — с прибылью в 1,2 миллиарда, 2016-й — с убытком в восемь миллиардов, 2015-й — с прибылью в 590 миллионов, а 2014-й — с убытком в миллиард рублей.РКК "Энергия" — одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Занимается, в частности, производством космических кораблей "Союз" и "Прогресс" и выступает оператором российского сегмента МКС.
https://ria.ru/20210519/soyuz-1732883547.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603597371_105:0:1220:836_1920x0_80_0_0_8b93226a1038c6131173f0e6ca2c3bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос

Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках

14:15 25.05.2021 (обновлено: 15:19 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкТранспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18" доставлен на космодром Байконур
Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-18 доставлен на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте предприятия.
Поэтому совет директоров решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль, не начислять и не выплачивать дивиденды.
Как следует из опубликованной на сайте бухгалтерской отчетности, корпорация и раньше показывала крупные убытки, которые чередовались с небольшими прибылями: 2019 год она закончила с прибылью в 48 миллионов рублей, 2018-й — с убытком чуть более двух миллиардов, 2017-й — с прибылью в 1,2 миллиарда, 2016-й — с убытком в восемь миллиардов, 2015-й — с прибылью в 590 миллионов, а 2014-й — с убытком в миллиард рублей.
РКК "Энергия" — одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Занимается, в частности, производством космических кораблей "Союз" и "Прогресс" и выступает оператором российского сегмента МКС.
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 02:07
Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
 
Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния