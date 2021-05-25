https://ria.ru/20210525/ubytki-1733820071.html

Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках

Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках - РИА Новости, 25.05.2021

Производитель космических кораблей "Союз" заявил о миллиардных убытках

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте предприятия. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:15

2021-05-25T14:15

2021-05-25T15:19

космос - риа наука

ркк "энергия"

роскосмос

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") в 2020 году понесла убытки в размере 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте предприятия.Поэтому совет директоров решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль, не начислять и не выплачивать дивиденды.Как следует из опубликованной на сайте бухгалтерской отчетности, корпорация и раньше показывала крупные убытки, которые чередовались с небольшими прибылями: 2019 год она закончила с прибылью в 48 миллионов рублей, 2018-й — с убытком чуть более двух миллиардов, 2017-й — с прибылью в 1,2 миллиарда, 2016-й — с убытком в восемь миллиардов, 2015-й — с прибылью в 590 миллионов, а 2014-й — с убытком в миллиард рублей.РКК "Энергия" — одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Занимается, в частности, производством космических кораблей "Союз" и "Прогресс" и выступает оператором российского сегмента МКС.

https://ria.ru/20210519/soyuz-1732883547.html

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2021

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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос