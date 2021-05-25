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Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку
Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку - РИА Новости, 25.05.2021
Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку
Жителя Кемерово арестовали по обвинению в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:36
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 25 мая — РИА Новости. Жителя Кемерово арестовали по обвинению в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета.Полиция получила заявление об исчезновении 21-летней местной жительницы 19 мая. Во время поисков стало ясно, что она оказалась жертвой преступления, первоначальные следственные действия подтвердили эту версию. Вскоре задержали подозреваемого — 25-летнего знакомого пропавшей девушки. Сначала он попытался убедить следователей, что ничего о ней не знает, но затем признался в убийстве. Он рассказал, что поссорился с подругой из-за ревности.Затем он уничтожил следы преступления в квартире, но во время обыска следователи нашли предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой в тот момент был мужчина.Суд отправил его под стражу. В СК отметили, что обвиняемый сотрудничает со следствием.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия

Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку

07:36 25.05.2021 (обновлено: 10:36 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 25 мая — РИА Новости. Жителя Кемерово арестовали по обвинению в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета.
Полиция получила заявление об исчезновении 21-летней местной жительницы 19 мая. Во время поисков стало ясно, что она оказалась жертвой преступления, первоначальные следственные действия подтвердили эту версию. Вскоре задержали подозреваемого — 25-летнего знакомого пропавшей девушки. Сначала он попытался убедить следователей, что ничего о ней не знает, но затем признался в убийстве.
Он рассказал, что поссорился с подругой из-за ревности.

"Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак", — говорится в сообщении.

Затем он уничтожил следы преступления в квартире, но во время обыска следователи нашли предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой в тот момент был мужчина.
Суд отправил его под стражу. В СК отметили, что обвиняемый сотрудничает со следствием.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
 
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