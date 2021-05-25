https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку

Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку - РИА Новости, 25.05.2021

Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку

Жителя Кемерово арестовали по обвинению в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:36

2021-05-25T07:36

2021-05-25T10:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 мая — РИА Новости. Жителя Кемерово арестовали по обвинению в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета.Полиция получила заявление об исчезновении 21-летней местной жительницы 19 мая. Во время поисков стало ясно, что она оказалась жертвой преступления, первоначальные следственные действия подтвердили эту версию. Вскоре задержали подозреваемого — 25-летнего знакомого пропавшей девушки. Сначала он попытался убедить следователей, что ничего о ней не знает, но затем признался в убийстве. Он рассказал, что поссорился с подругой из-за ревности.Затем он уничтожил следы преступления в квартире, но во время обыска следователи нашли предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой в тот момент был мужчина.Суд отправил его под стражу. В СК отметили, что обвиняемый сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html

россия

кемерово

кемеровская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия