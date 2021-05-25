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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/tsdm-1733848384.html
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19
Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:31
2021-05-25T18:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили ранее в пресс-службе ЦДМ, нарушения, из-за которых был закрыт магазин на Лубянке, были устранены ещё до рассмотрения дела, однако суд не принял это во внимание и приостановил деятельность магазина до 24 мая. Также пресс-служба отметила тогда, что к 25 мая ЦДМ на Лубянке начнет работать в штатном режиме.На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию.Сотрудники и большинство посетителей с пониманием относятся к требованиям, но редкие посетители все-таки приспускают маску и не носят перчатки.В пятницу, 21 мая, Мещанский суд Москвы приостановил на семь суток работу Центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19. В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром". Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствии оборудования для обеззараживания воздуха и недостатке антисептиков.
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коронавирус в россии, общество

ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19

16:31 25.05.2021 (обновлено: 18:35 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идет в Центральный детский магазин
Женщина с ребенком идет в Центральный детский магазин - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в пресс-службе ЦДМ, нарушения, из-за которых был закрыт магазин на Лубянке, были устранены ещё до рассмотрения дела, однако суд не принял это во внимание и приостановил деятельность магазина до 24 мая. Также пресс-служба отметила тогда, что к 25 мая ЦДМ на Лубянке начнет работать в штатном режиме.
На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию.
Сотрудники и большинство посетителей с пониманием относятся к требованиям, но редкие посетители все-таки приспускают маску и не носят перчатки.
Сотрудники полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 13:07
Московский ресторан могут закрыть за нарушение требований по COVID-19
В пятницу, 21 мая, Мещанский суд Москвы приостановил на семь суток работу Центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19. В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром". Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствии оборудования для обеззараживания воздуха и недостатке антисептиков.
 
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