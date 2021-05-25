https://ria.ru/20210525/tsdm-1733848384.html
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений по COVID-19
Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:31
2021-05-25T16:31
2021-05-25T18:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733876967_0:190:3126:1948_1920x0_80_0_0_7e6abef2f1522d41b48c426411aea446.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили ранее в пресс-службе ЦДМ, нарушения, из-за которых был закрыт магазин на Лубянке, были устранены ещё до рассмотрения дела, однако суд не принял это во внимание и приостановил деятельность магазина до 24 мая. Также пресс-служба отметила тогда, что к 25 мая ЦДМ на Лубянке начнет работать в штатном режиме.На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию.Сотрудники и большинство посетителей с пониманием относятся к требованиям, но редкие посетители все-таки приспускают маску и не носят перчатки.В пятницу, 21 мая, Мещанский суд Москвы приостановил на семь суток работу Центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19. В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром". Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствии оборудования для обеззараживания воздуха и недостатке антисептиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/koronavirus-1594271257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733876967_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b73174691c5850f0a731038f103bc7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в пресс-службе ЦДМ, нарушения, из-за которых был закрыт магазин на Лубянке, были устранены ещё до рассмотрения дела, однако суд не принял это во внимание и приостановил деятельность магазина до 24 мая. Также пресс-служба отметила тогда, что к 25 мая ЦДМ на Лубянке начнет работать в штатном режиме.
На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию.
Сотрудники и большинство посетителей с пониманием относятся к требованиям, но редкие посетители все-таки приспускают маску и не носят перчатки.
В пятницу, 21 мая, Мещанский суд Москвы
приостановил на семь суток работу Центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19. В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром". Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствии оборудования для обеззараживания воздуха и недостатке антисептиков.