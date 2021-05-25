https://ria.ru/20210525/triada-1733834738.html
Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады
Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады - РИА Новости, 26.05.2021
Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады
Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-25T15:22
2021-05-25T15:22
2021-05-26T00:37
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России Владимир Путин."В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон", - сказал Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, подчеркнул Владимир Путин.Он отметил, что речь идет о системе "Авангард", а также сообщил, что самолёты - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" совершили уже более 160 полетов."Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - сказал он.
https://ria.ru/20210521/armiya-1733342313.html
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россия, владимир путин, безопасность
СОЧИ, 25 мая - РИА Новости.
Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России Владимир Путин
.
"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон", - сказал Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.
Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, подчеркнул Владимир Путин.
"Самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши вооруженные силы первыми в мире получили, как вы знаете, и теперь уже все знают, гиперзвуковое оружие", - сказал Путин на совещании.
Он отметил, что речь идет о системе "Авангард", а также сообщил, что самолёты - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" совершили уже более 160 полетов.
"Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - сказал он.