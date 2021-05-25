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Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады
Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады - РИА Новости, 26.05.2021
Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады
Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-25T15:22
2021-05-26T00:37
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России Владимир Путин."В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон", - сказал Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, подчеркнул Владимир Путин.Он отметил, что речь идет о системе "Авангард", а также сообщил, что самолёты - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" совершили уже более 160 полетов."Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - сказал он.
https://ria.ru/20210521/armiya-1733342313.html
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россия, владимир путин, безопасность

Путин заявил о серьезном укреплении российской ядерной триады

15:22 25.05.2021 (обновлено: 00:37 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Вооруженных сил РФ с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Вооруженных сил РФ с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент России Владимир Путин.
"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон", - сказал Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:14
Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии
Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, подчеркнул Владимир Путин.

"Самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши вооруженные силы первыми в мире получили, как вы знаете, и теперь уже все знают, гиперзвуковое оружие", - сказал Путин на совещании.

Он отметил, что речь идет о системе "Авангард", а также сообщил, что самолёты - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" совершили уже более 160 полетов.
"Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - сказал он.
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