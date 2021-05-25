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В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током - РИА Новости, 25.05.2021
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Состояние подростка, получившего разряд тока на крыше электрички в Нижнем Новгороде, стабильное, жизнь вне опасности, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:55
2021-05-25T23:03
происшествия
россия
нижний новгород
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Состояние подростка, получившего разряд тока на крыше электрички в Нижнем Новгороде, стабильное, жизнь вне опасности, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации."Состояние подростка, получившего накануне в Нижнем Новгороде разряд тока напряжением 27 тысяч вольт во время "зацепинга" и поражение 50% поверхности кожи, стабильное, он находится в отделении реанимации", - говорится в сообщении.Врачи ожогового центра Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.Пострадавшему, который во время происшествия развлекался, бегая по крышам электричек, проведена операция, его жизнь вне опасности, отметили в Минздраве.В ведомстве напомнили, что игры на железнодорожном транспорте чрезвычайно опасны и часто заканчиваются смертью или инвалидностью.
https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html
https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html
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происшествия, россия, нижний новгород

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током

22:55 25.05.2021 (обновлено: 23:03 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Состояние подростка, получившего разряд тока на крыше электрички в Нижнем Новгороде, стабильное, жизнь вне опасности, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации.
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"Состояние подростка, получившего накануне в Нижнем Новгороде разряд тока напряжением 27 тысяч вольт во время "зацепинга" и поражение 50% поверхности кожи, стабильное, он находится в отделении реанимации", - говорится в сообщении.
Врачи ожогового центра Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.
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Пострадавшему, который во время происшествия развлекался, бегая по крышам электричек, проведена операция, его жизнь вне опасности, отметили в Минздраве.
В ведомстве напомнили, что игры на железнодорожном транспорте чрезвычайно опасны и часто заканчиваются смертью или инвалидностью.
 
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