https://ria.ru/20210525/tok-1733903510.html

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током - РИА Новости, 25.05.2021

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током

Состояние подростка, получившего разряд тока на крыше электрички в Нижнем Новгороде, стабильное, жизнь вне опасности, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T22:55

2021-05-25T22:55

2021-05-25T23:03

происшествия

россия

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Состояние подростка, получившего разряд тока на крыше электрички в Нижнем Новгороде, стабильное, жизнь вне опасности, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что подростка, делавшего селфи на железнодорожном вагоне в Нижнем Новгороде, ударило током, он в реанимации."Состояние подростка, получившего накануне в Нижнем Новгороде разряд тока напряжением 27 тысяч вольт во время "зацепинга" и поражение 50% поверхности кожи, стабильное, он находится в отделении реанимации", - говорится в сообщении.Врачи ожогового центра Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.Пострадавшему, который во время происшествия развлекался, бегая по крышам электричек, проведена операция, его жизнь вне опасности, отметили в Минздраве.В ведомстве напомнили, что игры на железнодорожном транспорте чрезвычайно опасны и часто заканчиваются смертью или инвалидностью.

https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html

https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, нижний новгород