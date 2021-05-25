В Брянске завод отсудил танк у администрации города
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
БРЯНСК , 25 мая – РИА Новости. Апелляционный суд в Туле удовлетворил требование АО "85-й ремонтный завод" вернуть в конкурсную массу танк Т-34, который в год 75-летия Победы был передан администрации города Брянска из заводского музея для организации экспозиции в городе, сообщила РИА Новости представитель арбитражного апелляционного суда.
"Решение суда первой инстанции отменили, исковое требование удовлетворили", - сказал собеседник агентства.
В декабре прошлого года арбитражный суд Брянской области отказал представителю АО "85-й ремонтный завод" во включении в конкурсную массу в рамках процедуры банкротства танка Т-34, который ранее был установлен в сквере Морозова в Бежицком районе Брянска.
Как следует из решения суда, в год 75-летия Победы танк в числе более 200 других музейных экспонатов завода был передан городу по договору хранения для организации экспозиции. Истец, как отмечается в решении, ссылается на статью 904 ГК РФ, согласно которой хранитель обязан по первому требованию возвратить принятую на хранение вещь. Однако суд отметил, что "предметы экспонирования являются историческим наследием, доступ к изучению которого должны иметь все желающие". Речь идет о музейных экспонатах, символизирующих подвиг народа при защите Отечества и добросовестный труд коллектива завода.
Истец в лице конкурсного управляющего завода это решение обжаловал. Рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции началось в марте.