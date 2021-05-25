https://ria.ru/20210525/tank-1733859977.html

В Брянске завод отсудил танк у администрации города

В Брянске завод отсудил танк у администрации города - РИА Новости, 25.05.2021

В Брянске завод отсудил танк у администрации города

Апелляционный суд в Туле удовлетворил требование АО "85-й ремонтный завод" вернуть в конкурсную массу танк Т-34, который в год 75-летия Победы был передан... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:19

2021-05-25T17:19

2021-05-25T17:19

россия

т-34

брянск

брянская область

происшествия

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БРЯНСК , 25 мая – РИА Новости. Апелляционный суд в Туле удовлетворил требование АО "85-й ремонтный завод" вернуть в конкурсную массу танк Т-34, который в год 75-летия Победы был передан администрации города Брянска из заводского музея для организации экспозиции в городе, сообщила РИА Новости представитель арбитражного апелляционного суда."Решение суда первой инстанции отменили, исковое требование удовлетворили", - сказал собеседник агентства.В декабре прошлого года арбитражный суд Брянской области отказал представителю АО "85-й ремонтный завод" во включении в конкурсную массу в рамках процедуры банкротства танка Т-34, который ранее был установлен в сквере Морозова в Бежицком районе Брянска.Как следует из решения суда, в год 75-летия Победы танк в числе более 200 других музейных экспонатов завода был передан городу по договору хранения для организации экспозиции. Истец, как отмечается в решении, ссылается на статью 904 ГК РФ, согласно которой хранитель обязан по первому требованию возвратить принятую на хранение вещь. Однако суд отметил, что "предметы экспонирования являются историческим наследием, доступ к изучению которого должны иметь все желающие". Речь идет о музейных экспонатах, символизирующих подвиг народа при защите Отечества и добросовестный труд коллектива завода.Истец в лице конкурсного управляющего завода это решение обжаловал. Рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции началось в марте.

https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html

https://ria.ru/20210407/chekhiya-1727194890.html

россия

брянск

брянская область

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россия, т-34, брянск, брянская область, происшествия