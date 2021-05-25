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Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна - РИА Новости, 25.05.2021
Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
Зюзинский суд Москвы 3 июня рассмотрит административный прокол в отношении Моргенштерна (Алишера Валеева), в песнях которого усмотрели пропаганду наркотических... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:16
2021-05-25T10:16
2021-05-25T10:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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сергей жорин
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы 3 июня рассмотрит административный прокол в отношении Моргенштерна (Алишера Валеева), в песнях которого усмотрели пропаганду наркотических средств, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат рэпера Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Адвокат также рассказал РИА Новости, что Моргенштерн собирается лично участвовать в заседании.Изначально Моргенштерн был привлечен как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя (до 100 тысяч рублей штрафа по вменяемой статье). Однако суд может счесть его юрлицом, и тогда планка штрафа поднимется до 1,5 миллиона рублей, заявил Жорин.
https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, шоу-бизнес, сергей жорин, москва, происшествия