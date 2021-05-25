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В Огайо более трех человек погибли во время стрельбы, сообщило СМИ
В Огайо более трех человек погибли во время стрельбы, сообщило СМИ - РИА Новости, 25.05.2021
В Огайо более трех человек погибли во время стрельбы, сообщило СМИ
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо, сообщает местное издание Columbus Dispatch... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:01
2021-05-25T08:01
2021-05-25T08:17
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо, сообщает местное издание Columbus Dispatch со ссылкой на полицию.Сообщается, что правоохранители получили сообщение о стрельбе около 17.27 по местному времени (1.27 мск). Отмечается, что прохожий позвонил в полицию, услышав выстрелы около жилого дома."Мы обнаружили несколько жертв... На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что это было", - заявил начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд. Уголовное бюро штата Огайо и офис шерифа округа Мэдисон помогают местной полиции расследовать инцидент. По словам Флойда, следователи исключают возможность стрельбы из проезжающего автомобиля.
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огайо, сша, стрельба, в мире