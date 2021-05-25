https://ria.ru/20210525/ssha-1733893104.html

США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска

США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска - РИА Новости, 25.05.2021

США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска

Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:23

2021-05-25T20:23

2021-05-25T20:23

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733875477.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, сша, в мире