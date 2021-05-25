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США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска
США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска - РИА Новости, 25.05.2021
США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска
Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:23
2021-05-25T20:23
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, сша, в мире

США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска

20:23 25.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Прошло всего несколько дней, не так уж долго. Президент дал распоряжение его команде в тесном взаимодействии с ЕС, другими союзниками и международными организациями оказать помощь в том, чтобы режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко понес ответственность, в том числе в виде санкций", - сказала Псаки.

Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
18:25
Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaБелоруссияСШАВ мире
 
 
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