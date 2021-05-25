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Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии - РИА Новости, 25.05.2021
Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток — 2", сообщил Госдеп. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T01:59
2021-05-25T09:40
мид германии
нато
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
германия
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток — 2", сообщил Госдеп.Подробности не приводятся. В релизе сказано только, что Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу этого проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". Сейчас строительство вышло на финальную стадию.
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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
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мид германии, нато, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, германия, белоруссия, сша, в мире

Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

01:59 25.05.2021 (обновлено: 09:40 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток — 2", сообщил Госдеп.
Подробности не приводятся. В релизе сказано только, что Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу этого проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". Сейчас строительство вышло на финальную стадию.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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МИД ГерманииНАТОСеверный поток — 2Энтони БлинкенХайко МаасГерманияБелоруссияСШАВ мире
 
 
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