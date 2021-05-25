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Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии - РИА Новости, 25.05.2021

Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток — 2", сообщил Госдеп. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T01:59

2021-05-25T01:59

2021-05-25T09:40

мид германии

нато

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

германия

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток — 2", сообщил Госдеп.Подробности не приводятся. В релизе сказано только, что Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу этого проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". Сейчас строительство вышло на финальную стадию.

германия

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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-05-25T01:59 true PT1M04S

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мид германии, нато, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, германия, белоруссия, сша, в мире