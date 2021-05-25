https://ria.ru/20210525/srok-1733785241.html

Два офицера МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства

Два офицера МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства - РИА Новости, 25.05.2021

Два офицера МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства

Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу двух бывших сотрудниках ГУМВД по Краснодарскому краю о рассылке писем с ртутью по иностранным... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:31

2021-05-25T11:31

2021-05-25T13:20

гумвд

краснодарский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу двух бывших сотрудниках ГУМВД по Краснодарскому краю о рассылке писем с ртутью по иностранным посольствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Их также признали виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.Суд установил, что в феврале 2018 года Котоманов и Красильников разослали по ряду иностранных представительств в Москве послания "с веществом, содержащим хлорид ртути".Другие детали случившегося следствие не раскрывает. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.Как писал "Коммерсант", письма получили посольства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Таким образом офицеры пытались "дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами". Газета также отметила, что экс-сотрудники МВД "ни в какую террористическую организацию не входили и травить никого не собирались".

https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html

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гумвд, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия