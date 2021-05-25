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Во Франции обвинили Россию в попытках ослабить демократическую Европу
Во Франции обвинили Россию в попытках ослабить демократическую Европу - РИА Новости, 25.05.2021
Во Франции обвинили Россию в попытках ослабить демократическую Европу
Глава Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантр считает, что Россия наряду с Китаем становится "очень агрессивным соперником" в космосе и под водой. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:57
2021-05-25T19:22
россия
франсуа лекуантр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантр считает, что Россия наряду с Китаем становится "очень агрессивным соперником" в космосе и под водой. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.По мнению военного, Западу следует обратить внимание на опасения стран Восточной Европы по поводу масштабного перевооружения российской армии.Действия Москвы и Пекина в космосе вынуждают другие государства бороться за свободу действий в этой сфере, а также наращивать способность уничтожать чужие летательные аппараты. Лекуантр также считает, что Россия стремится "ослабить существующую в Европе демократическую модель" путем усиления в киберпространстве. Он подчеркнул, что такая конфронтация опасна для всех, и призвал найти средства для достижения договоренностей с Москвой.Запад не в первый раз обвиняет Россию и Китай в разработке технологий для выведения из строя и уничтожения других летательных аппаратов. Так, в декабре Космическое командование США заявило, что Москва испытывает ракету, предназначенную для ликвидации спутников. В российском МИД отмечали, что Вашингтон тем самым пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, франсуа лекуантр, восточная европа, франция, сша, в мире

Во Франции обвинили Россию в попытках ослабить демократическую Европу

10:57 25.05.2021 (обновлено: 19:22 25.05.2021)
 
© AFP 2021 / Raigo Pajula Французский генерал Франсуа Лекуантр
Французский генерал Франсуа Лекуантр - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AFP 2021 / Raigo Pajula
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантр считает, что Россия наряду с Китаем становится "очень агрессивным соперником" в космосе и под водой. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.
По мнению военного, Западу следует обратить внимание на опасения стран Восточной Европы по поводу масштабного перевооружения российской армии.
Действия Москвы и Пекина в космосе вынуждают другие государства бороться за свободу действий в этой сфере, а также наращивать способность уничтожать чужие летательные аппараты. Лекуантр также считает, что Россия стремится "ослабить существующую в Европе демократическую модель" путем усиления в киберпространстве.
Он подчеркнул, что такая конфронтация опасна для всех, и призвал найти средства для достижения договоренностей с Москвой.
Запад не в первый раз обвиняет Россию и Китай в разработке технологий для выведения из строя и уничтожения других летательных аппаратов. Так, в декабре Космическое командование США заявило, что Москва испытывает ракету, предназначенную для ликвидации спутников. В российском МИД отмечали, что Вашингтон тем самым пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияФрансуа ЛекуантрВосточная ЕвропаФранцияСШАВ мире
 
 
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