https://ria.ru/20210525/snv-1733747312.html

В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3

В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3 - РИА Новости, 25.05.2021

В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3

США готовы объяснить возможные расхождения с Россией по количеству стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости в понедельник представитель... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:12

2021-05-25T00:12

2021-05-25T07:25

россия

вашингтон

евгений бужинский

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

российская академия наук

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США готовы объяснить возможные расхождения с Россией по количеству стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости в понедельник представитель госдепартамента.МИД РФ в понедельник опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет. Сообщается, что США превысили заложенные в договоре показатели на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков."США полностью соблюдают свои обязательства по договору и реализуют СНВ-3", - добавил он.Также, по словам представителя, США продолжат отстаивать свои процедуры конверсии и считают, что выполнили условия договора к августу 2017 года.Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский сказал РИА Новости, что причиной разногласий российской и американской сторон является "конструктивная неопределенность" (constructive ambiguity), которая присуща любому подобному соглашению. В СНВ-3 не прописано, что именно нужно заменить и как переоборудовать технику, чтобы она считалась непригодной для использования ядерного вооружения.Российский МИД не обвинил США в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), речь о разности подходов к его исполнению, заявил РИА Новости, в свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

https://ria.ru/20210524/bezopasnost-1733721548.html

https://ria.ru/20210428/peregovory-1730231047.html

россия

вашингтон

сша

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россия, вашингтон, евгений бужинский, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российская академия наук, сша, в мире