В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
00:12 25.05.2021 (обновлено: 07:25 25.05.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США готовы объяснить возможные расхождения с Россией по количеству стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости в понедельник представитель госдепартамента.
МИД РФ в понедельник опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет. Сообщается, что США превысили заложенные в договоре показатели на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.
"США много раз объясняли, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии, и мы готовы вновь (объяснить) по мере продолжения реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале", - сказал представитель госдепа.
"США полностью соблюдают свои обязательства по договору и реализуют СНВ-3", - добавил он.
Также, по словам представителя, США продолжат отстаивать свои процедуры конверсии и считают, что выполнили условия договора к августу 2017 года.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский сказал РИА Новости, что причиной разногласий российской и американской сторон является "конструктивная неопределенность" (constructive ambiguity), которая присуща любому подобному соглашению. В СНВ-3 не прописано, что именно нужно заменить и как переоборудовать технику, чтобы она считалась непригодной для использования ядерного вооружения.
Российский МИД не обвинил США в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), речь о разности подходов к его исполнению, заявил РИА Новости, в свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
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