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https://ria.ru/20210525/smartfon-1733754844.html
РБК: в России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет
РБК: в России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет - РИА Новости, 25.05.2021
РБК: в России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T04:58
2021-05-25T09:23
россия
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
евросоюз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
александр козлов (глава минприроды)
европа
общество
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В России задумали увеличить срок службы смартфонов до десяти лет
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники, сообщил РБК ее представитель Марта Галичева.Инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. Уточняется, что с таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов, его слова подтвердила пресс-секретарь ведомства Марина Евсеева.Так, министр сослался на принятые в 2019 году и вступившие в силу в этом марте экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт в течение семи-десяти лет.Сейчас эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, но в Европе обсуждают возможность принять их и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. По мнению Козлова, это позволит сократить количество "электронного мусора". Как уточнила Евсеева, у россиян снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.
https://ria.ru/20210521/smartfon-1733318917.html
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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр козлов (глава минприроды), европа, общество

РБК: в России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет

04:58 25.05.2021 (обновлено: 09:23 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники, сообщил РБК ее представитель Марта Галичева.
Инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. Уточняется, что с таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов, его слова подтвердила пресс-секретарь ведомства Марина Евсеева.
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Так, министр сослался на принятые в 2019 году и вступившие в силу в этом марте экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт в течение семи-десяти лет.
Сейчас эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, но в Европе обсуждают возможность принять их и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.
По мнению Козлова, это позволит сократить количество "электронного мусора". Как уточнила Евсеева, у россиян снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.
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РоссияВиктория АбрамченкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЕвросоюзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Александр Козлов (глава Минприроды)ЕвропаОбщество
 
 
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