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Песков назвал вырванными из контекста слова главы Коми "у вас я — Путин"
Песков назвал вырванными из контекста слова главы Коми "у вас я — Путин" - РИА Новости, 25.05.2021
Песков назвал вырванными из контекста слова главы Коми "у вас я — Путин"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле предосудительной фразу главы Коми Владимира Уйбы "у вас я РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:57
2021-05-25T12:57
2021-05-25T16:07
россия
владимир уйба
республика коми
политика
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле предосудительной фразу главы Коми Владимира Уйбы "у вас я — Путин"."Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет", — сказал на это Песков.По его словам, очевидно, что губернатор как раз говорил о том, что у руководителя субъекта есть полномочия и есть ответственность. На днях Уйба встречался с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за разлива нефтепродуктов. Когда глава республики попросил участников встречи напрямую обращаться к нему для решения острых проблем, один из собеседников ответил, что обращаться следует к президенту. На это Уйба сказал: "Да какой Путин? У вас я — Путин".В администрации главы республики призвали рассматривать его слова в контексте, подчеркнув, что Уйба говорил о первоочередной обязанности местных властей заниматься решением проблем.
https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html
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россия, владимир уйба, республика коми, политика