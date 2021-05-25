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Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей

Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей

Американская корпорация Google может получить в России штрафы на сумму еще до 25 миллионов рублей – на очереди шесть административных протоколов, следует из... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:40

2021-05-25T17:40

2021-05-25T17:55

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Google может получить в России штрафы на сумму еще до 25 миллионов рублей – на очереди шесть административных протоколов, следует из картотеки дел мировых судов Москвы.Пять протоколов касаются неудаления запрещенного в России контента определенной тематики (каждый предполагает до 4 миллионов рублей штрафа, часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Рассмотрение – в следующий вторник, 1 июня.Еще в одном протоколе речь идет о повторном отказе Google убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией (до 5 миллионов рублей штрафа, часть 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ). Заседание пройдет в этот четверг, 27 мая.Ранее сегодня тот же мировой суд Таганского района оштрафовал американскую корпорацию в общей сложности на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента – по предварительным данным, впервые за время ее работы в России.Что касается статьи 13.40 КоАП, то, как сообщал Роскомнадзор, суды в России уже штрафовали Google в 2018-2020 годах на 5,7 миллионов рублей. Нарушения касались "неполной фильтрации поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов". Интернет-гигант эти штрафы оплатил.Накануне тот же Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных.По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.

https://ria.ru/20210524/google-1733676158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, google, общество