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https://ria.ru/20210525/shtrafy-1733864946.html
Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей
Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021
Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей
Американская корпорация Google может получить в России штрафы на сумму еще до 25 миллионов рублей – на очереди шесть административных протоколов, следует из... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:40
2021-05-25T17:55
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Google может получить в России штрафы на сумму еще до 25 миллионов рублей – на очереди шесть административных протоколов, следует из картотеки дел мировых судов Москвы.Пять протоколов касаются неудаления запрещенного в России контента определенной тематики (каждый предполагает до 4 миллионов рублей штрафа, часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Рассмотрение – в следующий вторник, 1 июня.Еще в одном протоколе речь идет о повторном отказе Google убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией (до 5 миллионов рублей штрафа, часть 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ). Заседание пройдет в этот четверг, 27 мая.Ранее сегодня тот же мировой суд Таганского района оштрафовал американскую корпорацию в общей сложности на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента – по предварительным данным, впервые за время ее работы в России.Что касается статьи 13.40 КоАП, то, как сообщал Роскомнадзор, суды в России уже штрафовали Google в 2018-2020 годах на 5,7 миллионов рублей. Нарушения касались "неполной фильтрации поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов". Интернет-гигант эти штрафы оплатил.Накануне тот же Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных.По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.
https://ria.ru/20210524/google-1733676158.html
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, google, общество

Google в России грозят штрафы еще на 25 миллионов рублей

17:40 25.05.2021 (обновлено: 17:55 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Google может получить в России штрафы на сумму еще до 25 миллионов рублей – на очереди шесть административных протоколов, следует из картотеки дел мировых судов Москвы.
Пять протоколов касаются неудаления запрещенного в России контента определенной тематики (каждый предполагает до 4 миллионов рублей штрафа, часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Рассмотрение – в следующий вторник, 1 июня.
Еще в одном протоколе речь идет о повторном отказе Google убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией (до 5 миллионов рублей штрафа, часть 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ). Заседание пройдет в этот четверг, 27 мая.
Ранее сегодня тот же мировой суд Таганского района оштрафовал американскую корпорацию в общей сложности на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента – по предварительным данным, впервые за время ее работы в России.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 15:58
В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google
Что касается статьи 13.40 КоАП, то, как сообщал Роскомнадзор, суды в России уже штрафовали Google в 2018-2020 годах на 5,7 миллионов рублей. Нарушения касались "неполной фильтрации поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов". Интернет-гигант эти штрафы оплатил.
Накануне тот же Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных.
По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 17:23
Роскомнадзор частично снял замедление работы Twitter
 
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