https://ria.ru/20210525/shtraf-1733827869.html

ГД одобрила штрафы неотчитавшимся о переводах через иностранные кошельки

ГД одобрила штрафы неотчитавшимся о переводах через иностранные кошельки - РИА Новости, 25.05.2021

ГД одобрила штрафы неотчитавшимся о переводах через иностранные кошельки

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении с 1 октября штрафов за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:43

2021-05-25T14:43

2021-05-25T14:43

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении с 1 октября штрафов за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.В конце прошлого года Госдума приняла закон об обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тысяч рублей в год.Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, устанавливает штрафы за непредставление отчетов о переводах средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных кошельков и за нарушение сроков представления таких отчетов.Согласно документу, штраф за непредставление отчета для граждан, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% суммы, зачисленной на электронное средство платежа.За несоблюдение порядка представления отчетов граждане заплатят штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, должностные лица - от 4 тысяч до 5 тысяч, юридические лица - от 40 тысяч до 50 тысяч. А при повторном нарушении этого порядка штраф для граждан вырастет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30-40 тысяч, для юрлиц - до 400-600 тысяч рублей.За задержку представления отчета не более чем на 10 дней законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 рублей до 1 тысячи рублей, для юрлиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 2-3 тысячи рублей, для юрлиц – 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечет штрафы в 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20210514/dengi-1732239001.html

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